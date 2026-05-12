UNICEF: Një në shtatë fëmijë në Belgjikë jeton nën kufirin e varfërisë

Şeyma Erkul Dayanç
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Pothuajse një në shtatë fëmijë në Belgjikë jeton nën pragun e varfërisë, sipas një raporti që krahason treguesit e mirëqenies së fëmijëve në vendet me të ardhura të larta, të publikuar sot nga qendra kërkimore "Innocenti" e UNICEF-it, transmeton Anadolu.
Sipas Belga News, raporti tha se 14.4 për qind e fëmijëve në Belgjikë jetojnë në familje që fitojnë më pak se 60 për qind të të ardhurave mesatare të vendit, duke e vendosur Belgjikën të 11-tën midis 41 vendeve të përfshira në studim.
UNICEF-i tha se pabarazitë ekonomike janë të lidhura me performancë më të dobët arsimore dhe rezultate më të dobëta të shëndetit fizik tek fëmijët. Belgjika u rendit e shtata në kategorinë e shëndetit fizik të fëmijëve, e mbështetur nga një shkallë relativisht e ulët e vdekshmërisë foshnjore, megjithëse raporti vuri në dukje se rreth 20 për qind e fëmijëve në vend janë mbipeshë.
Raporti tregoi Belgjikën midis vendeve me performancë më të mirë në pabarazinë e të ardhurave. Sipas gjetjeve, të ardhurat e 20 për qind të familjeve më të pasura janë 3.57 herë më të larta se ato të 20 për qind më të varfra, duke e vendosur Belgjikën të pestën në këtë masë.
Belgjika u rendit më poshtë në tregues të tjerë, përfshirë shkallën e vetëvrasjeve te të rinjtë, ku u rendit e 24-ta.
Raporti gjithashtu vuri në dukje pabarazitë në performancën akademike midis grupeve të të ardhurave, duke thënë se 91 për qind e fëmijëve nga familjet me të ardhura të larta arrijnë aftësitë bazë në lexim dhe matematikë, krahasuar me 45 për qind midis fëmijëve nga familjet me të ardhura më të ulëta.
UNICEF Belgjika bëri thirrje për ruajtjen e masave të mbështetjes së fëmijëve dhe rritjen e pagave minimale ndërsa kërkoi veprime për të zvogëluar pabarazinë arsimore dhe për të rritur aksesin në strehim social.
Organizata bëri thirrje që zonat e disavantazhuara të bëhen më miqësore për fëmijët dhe për një angazhim më të fortë me familjet. Holanda, Danimarka dhe Franca kryesuan krahasimin ndërkombëtar. Belgjika u përjashtua nga renditja e përgjithshme për shkak të të dhënave të pamjaftueshme në lidhje me shëndetin mendor.