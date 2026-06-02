UNICEF: Ndërprerjet e transportit për shkak të konfliktit në Lindjen e Mesme rrezikojnë jetën e fëmijëve

Beyza Binnur Dönmez
02 qershor 2026•Përditësim: 02 qershor 2026
Ndërprerjet globale të rrugëve të transportit të shkaktuara nga konflikti në Lindjen e Mesme po rrisin kostot humanitare dhe po vonojnë ndihmën për shpëtimin e jetës për fëmijët në mbarë botën, paralajmëroi të martën një zyrtar i UNICEF-it, transmeton Anadolu.
Jean-Cedric Meeus, shefi i transportit dhe logjistikës globale i agjencisë, u tha gazetarëve në Gjenevë se gati 100 ditë pas përshkallëzimit të fundit rajonal, ndikimi në zinxhirët e furnizimit global po shtrihet shumë përtej Lindjes së Mesme.
"Rritja e kostove të transportit do të thotë më pak para për furnizimet që u duhen fëmijëve," tha Meeus, duke paralajmëruar se efektet e kombinuara të rritjes së shpenzimeve të logjistikës dhe një krize globale financimi po i detyrojnë agjencitë humanitare të marrin vendime gjithnjë e më të vështira.
Ai tha se devijimet detare rreth Kepit të Shpresës së Mirë po i shtojnë dy deri në katër javë kohëve të transportit, ndërsa kapaciteti i transportit ajror është shtrënguar dhe bllokimi i porteve është përhapur në të gjithë Afrikën dhe më gjerë.
Sipas UNICEF-it, kostot e transportit ajror për vaksinat nga India në Etiopi, Nigeri dhe Republikën Demokratike të Kongos janë rritur me 50 në 70 për qind, ndërsa kostot e kamionëve për furnizime ushqimore nga Kenia në Somali, Sudanin e Jugut dhe Kongo janë rritur me 30 për qind.
Transporti detar për materialet arsimore nga Kina në Jemen dhe Mozambik, shtoi ai, është rritur gjithashtu me 100 deri në 150 për qind.
"Në mënyrë kumulative, ne vlerësojmë se këto ndërprerje mund të vonojnë furnizimet kritike deri në katër deri në gjashtë muaj," tha Meeus.
Ai paralajmëroi se vonesat në shpërndarjen e vaksinave dhe furnizimeve ushqimore mund të nënkuptojnë "ndryshimin midis jetës dhe vdekjes" për fëmijët në zonat e krizës.
Pavarësisht sfidave, UNICEF po ruan dërgesat e ndihmave përmes rrugëve alternative të transportit, zgjerimin e prodhimit vendas dhe partneritetet me agjencitë e tjera të OKB-së, tha ai, duke shtuar se organizatat humanitare nuk mund të absorbojnë kostot në rritje pafundësisht.