UNICEF: Libani regjistroi mesatarisht 11 viktima fëmijësh në ditë javën e kaluar

Beyza Binnur Dönmez
29 Maj 2026•Përditësim: 29 Maj 2026
Një mesatare prej 11 fëmijësh janë vrarë ose plagosur çdo ditë në Liban gjatë javës së kaluar, tha sot UNICEF-i ndërsa Izraeli zgjeroi sulmet në të gjithë vendin, transmeton Anadolu.
Duke cituar shifra nga Ministria e Shëndetit Publik të Libanit, zëdhënësi i UNICEF-it, Ricardo Pires u tha gazetarëve në Gjenevë se një total prej 77 fëmijësh janë vrarë ose plagosur në shtatë ditët e fundit, me 15 të vrarë dhe 62 të plagosur.
"Ne e kuptojmë se shumica dërmuese e këtyre fëmijëve u prekën nga sulmet ajrore në jug të Libanit. Viktimat e fundit përfshijnë shtatë fëmijë të vrarë dhe 30 të plagosur vetëm të enjten", tha Pires.
Ai theksoi se viktimat e fëmijëve kanë vazhduar pavarësisht armëpushimit të shpallur në mesin e prillit, me 55 të vrarë dhe 212 të plagosur.
UNICEF-i përsëriti thirrjen e tij për të gjitha palët që të respektojnë plotësisht armëpushimin dhe të zbatojnë ligjin ndërkombëtar humanitar. "Sipas ligjit ndërkombëtar humanitar, fëmijët dhe infrastruktura civile duhet të mbrohen në çdo kohë", tha zëdhënësi.
Agjencia bëri thirrje që organizatave humanitare t'u jepet qasje e sigurt, në kohë dhe pa pengesa në të gjitha zonat e prekura, veçanërisht në jug të Libanit, për të ofruar ndihmë shpëtimtare.