UNICEF-i e quan armëpushimin në Gaza “iluzion vdekjeprurës”, 265 fëmijë palestinezë të vrarë që nga tetori

Beyza Binnur Dönmez
19 qershor 2026•Përditësim: 19 qershor 2026
Të paktën 265 fëmijë palestinezë janë vrarë në Gaza që nga shpallja e armëpushimit në tetor 2025, njoftoi të premten UNICEF-i, duke e cilësuar armëpushimin si një “iluzion vdekjeprurës” dhe duke paralajmëruar se dhuna po vazhdon pavarësisht ndalimit të deklaruar të luftimeve, raporton Anadolu.
“Gjatë një periudhe që supozohej të ishte e përcaktuar nga përmbajtja dhe mbrojtja, një fëmijë është vrarë mesatarisht çdo ditë për më shumë se tetë muaj”, tha zëdhënësi i UNICEF-it, James Elder, për gazetarët në Gjenevë.
Ai e përshkroi armëpushimin si një “iluzion mizor dhe vdekjeprurës” dhe vuri në pikëpyetje nëse mund të konsiderohet ende armëpushim kur fëmijët vazhdojnë të vriten.
“Ndërsa bota vazhdon të flasë gjuhën e armëpushimit, familjet në Gaza vazhdojnë të varrosin djemtë dhe vajzat e tyre”, tha ai.
Elder tha se fëmijët janë vrarë në shtëpi, shkolla dhe hapësira publike, përfshirë edhe gjatë lojës së futbollit apo peshkimit.
“Këtë javë: një djalë dyvjeçar u qëllua dhe u vra nga forcat izraelite; një djalë 13-vjeçar u qëllua dhe u vra brenda tendës së tij; një djalë pesëvjeçar dhe babai i tij u vranë nga një sulm izraelit, dhe kështu vazhdon”, tha ai.
Sipas UNICEF-it, më shumë se 400 fëmijë janë plagosur gjithashtu që nga tetori, shumë prej tyre me lëndime të rënda.
“Vuajtja nuk mbaron me ata që vriten. Më shumë se 400 fëmijë janë plagosur, shumë me lëndime katastrofike,” tha Elder.
Ai përmendi raste të fundit, përfshirë një vajzë 12-vjeçare të qëlluar në kraharor brenda tendës së saj dhe një vajzë trevjeçare të qëlluar në fytyrë nga një plumb i lëshuar nga një dron.
Elder paralajmëroi se qindra fëmijë kanë nevojë urgjente për evakuim mjekësor dhe tha se kufizimet në ilaçet esenciale po rrisin rrezikun e infeksioneve, komplikimeve dhe amputimeve.
Ai gjithashtu theksoi ndikimin psikologjik të konfliktit.
“Për fëmijët e Gazës, frika, humbja dhe dhuna janë bërë aq të vazhdueshme sa trauma nuk është më një episod në jetën e tyre — ato janë të endura në vetë strukturën e fëmijërisë së tyre”, tha ai.
Elder bëri thirrje që qeveritë dhe institucionet ndërkombëtare të reagojnë, duke argumentuar se vdekjet e vazhdueshme të fëmijëve gjatë armëpushimit duhet të alarmojnë ata që janë të angazhuar për të zbatuar të drejtën ndërkombëtare.
Ai gjithashtu përmendi Libanin, ku UNICEF-i tha se 247 fëmijë janë vrarë dhe 992 janë plagosur që nga përshkallëzimi i armiqësive më 2 mars.
“Asnjë armëpushim nuk mund të konsiderohet kuptimplotë ndërsa fëmijët vazhdojnë të vriten”, tha ai.