UNICEF dërgon furnizime emergjente për reagimin ndaj Ebolës në Kongo

James Tasamba
29 Maj 2026•Përditësim: 29 Maj 2026
UNICEF filloi të transportojë me avion dhe të shpërndajë furnizime humanitare urgjentisht të nevojshme dhe shpëtimtare për Republikën Demokratike të Kongos, si pjesë e reagimit të përgjithshëm emergjent ndaj shpërthimit në rritje të Ebolës, sipas një deklarate të enjten vonë, transmeton Anadolu.
Më shumë se 100 tonë metrikë të artikujve që përfshijnë pajisje mbrojtëse personale për punonjësit e shëndetësisë në vijën e parë, ilaçe, materiale higjienike dhe furnizime mjekësore u dorëzuan me mbështetjen e Bashkimit Evropian.
“Jemi në një garë me kohën për të përmbajtur këtë shpërthim. Situata mbetet shumë shqetësuese dhe dinamike. Këto furnizime emergjente janë kritike për të ndihmuar në mbrojtjen e punonjësve të vijës së parë dhe për të mbështetur komunitetet e prekura, përfshirë fëmijët”, tha John Agbor, përfaqësues i UNICEF në Kongo.
Furnizimet pritet të mbështesin gati 100.000 njerëz, përfshirë fëmijë dhe familje që jetojnë në komunitete që tashmë përballen me një situatë të brishtë humanitare të shënuar nga zhvendosja e popullsisë, konflikti dhe qasja e kufizuar në shërbimet themelore sociale.
Artikujt u transportuan me avion nga qendra globale e furnizimit dhe logjistikës e UNICEF në Kopenhagen nëpërmjet një shërbimi të specializuar ajror humanitar të mbështetur nga Operacionet e Mbrojtjes Civile dhe Ndihmës Humanitare të Komisionit Evropian, që synon të përmbajë përhapjen e virusit në komunitetet e prekura.
Një raport i situatës i publikuar të mërkurën nga Ministria e Shëndetësisë e vendit tregoi se numri i rasteve të dyshuara të Ebolës në Kongo ka tejkaluar 1.000 mes një rritjeje në provincat lindore.
Shefi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Tedros Ghebreyesus, zbarkoi në Kongo të enjten në një udhëtim që synonte të forconte përpjekjet për të frenuar Ebolën në vend.
Duke vënë në dukje nevojën për përgjegjësi nga komuniteti për masat parandaluese, Tedros u tha gazetarëve se shpërthimi aktual është kompleks për shkak të zhvendosjeve të popullsisë dhe pasigurisë në zonat e prekura, të cilat e bëjnë shumë të vështirë frenimin e shpërthimit.