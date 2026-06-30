UNHCR-ja thekson rritjen e nevojave humanitare pas tërmeteve në Venezuelë

İlayda Çakırtekin
30 qershor 2026•Përditësim: 30 qershor 2026
Agjencia e OKB-së për Refugjatët sot vuri në dukje një rritje të nevojave humanitare dhe mbrojtëse pas tërmeteve të fundit që goditën Venezuelën, transmeton Anadolu.
"Vlerësimet fillestare të nevojave në terren nga Venezuela kanë zbuluar rritje dramatike të nevojave humanitare dhe mbrojtëse në ditët e fundit ndërsa ekipet vlerësojnë ndikimin e plotë të tërmeteve shkatërruese të javës së kaluar", tha zëdhënësja e UNHCR-së, Carlotta Wolf, në një konferencë javore për media.
Ajo tha se La Guaira, shteti më i goditur, po përjeton mungesa të përhapura ushqimore, me shërbime bazë të ndërprera dhe lidhje të ndërprera. Wolf riafirmoi se UNHCR-ja u mobilizua menjëherë për të mbështetur komunitetet e prekura dhe kreu vlerësim të shpejtë të nevojave.
"Gjetjet fillestare treguan se 75 për qind e të anketuarve kanë raportuar lëndime në komunitetet e tyre dhe 56 për qind raportuan vdekje. Të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuara përballen me rreziqe të ndërlikuara për shkak të lëvizshmërisë së kufizuar dhe aksesit të reduktuar në informacionin dixhital", tha ajo.
Wolf tha se 17 për qind e të anketuarve kanë raportuar praninë e fëmijëve të pashoqëruar dhe të ndarë në komunitetet e tyre. Ajo shtoi se agjencia po shton përpjekjet për ndihmë emergjente dhe mbrojtje, duke shpërndarë furnizime, duke mbështetur autoritetet në identifikimin e nevojave dhe duke mobilizuar ndihmë shtesë për komunitetet e prekura.
"Autoritetet, që nga dje, më 29 qershor, kanë konfirmuar 1.719 viktima dhe të paktën 5.034 persona të plagosur si dhe 15.866 persona të prekur. Dëmtimi i infrastrukturës është gjithashtu i gjerë. Një total prej 189 strukturash janë shembur, me 666 prej tyre që kanë pësuar dëme ose shembje të pjesshme", kujtoi Wolf.
Ajo përsëriti thirrjen e UNHCR-së për mbështetje fleksibile dhe në kohë për njerëzit në nevojë dhe komunitetet e prekura. Wolf tha se agjencia kërkon rreth 14.85 milionë dollarë për të rritur mbrojtjen, artikujt thelbësorë të ndihmës dhe mbështetjen e përkohshme për strehim të 30 mijë personave të prekur nga tërmeti gjatë gjashtë muajve.
Sipas Shërbimit Gjeologjik të SHBA-së, dy tërmete me magnitudë 7.2 ballë dhe 7.5 ballë goditën vendin e Amerikës së Jugut më 24 qershor, 39 sekonda larg njëri-tjetrit.
Tërmeti 7.5 ballësh goditi 23 kilometra në juglindje të Yumare-s në shtetin Yaracuy ndërsa tërmeti 7.2 ballësh ndodhi 23.9 kilometra në verilindje të San Felipe-s, gjithashtu në shtetin Yaracuy.