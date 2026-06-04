Umm Al Qura njofton zhvillimin e projektit "Masar Gardens" në Mekë të Arabisë Saudite

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04 qershor 2026•Përditësim: 04 qershor 2026
Kompania Umm Al Qura për Zhvillim dhe Ndërtim, pronare, zhvilluese dhe operatore e projektit "Masar Destination", njoftoi të martën planet për zhvillimin e "Masar Gardens", destinacionit të saj të dytë në Mekë, si pjesë e një strategjie për zgjerimin dhe diversifikimin e portofolit të saj të destinacioneve urbane, transmeton Anadolu.
Kompania tha se "Masar Gardens" do të shërbejë si një zgjerim natyror i "Masar Destination", duke ofruar një përvojë urbane plotësuese të formësuar nga dizajni bashkëkohor, hapësirat publike dhe elementët cilësorë hapësinorë për banorët dhe vizitorët.
Projekti është pjesë e strategjisë pesëvjeçare të Umm Al Qura për të ndërtuar një portofol të larmishëm destinacionesh urbane dhe investuese në rajonin perëndimor të Arabisë Saudite, duke kaluar përtej një projekti të vetëm kryesor.
Drejtori ekzekutiv i kompanisë, Yasser Abuateek tha se nisja e projektit shënon një hap të rëndësishëm në përpjekjet e kompanisë për të diversifikuar portofolin e saj të zhvillimit dhe për të zgjeruar ndikimin në sektorin e destinacioneve urbane.
"Lançimi i destinacionit të ri përfaqëson hap vendimtar në rrugëtimin e kompanisë drejt diversifikimit të portofolit të zhvillimit dhe zgjerimit të ndikimit të saj në sektorin e destinacioneve urbane", tha Abuateek. Ai shtoi se projekti synon të krijojë mjedise dinamike dhe të lidhura me komunitetin, duke ruajtur identitetin dhe karakterin unik të zonës.
"Masar Gardens" po zhvillohet në kuadër të një aleance strategjike. Umm Al Qura do të veprojë si udhëheqëse e aleancës dhe menaxhere e zhvillimit ndërsa "Makkah Construction and Development Company" do të jetë partneri financiar, duke financuar kompensimet për pronarët e pasurive. Ndërkohë, "Al Rajhi Union Real Estate Company" do të jetë partneri teknik, duke realizuar punimet e zhvillimit dhe duke mbuluar kostot përkatëse financiare në këmbim të njësive në fond, me detajet që do të përcaktohen në marrëveshjet përfundimtare.
Destinacioni do të zhvillohet gradualisht përmes fazave të integruara, në përputhje me objektivat e zhvillimit urban të qëndrueshëm. Ai do të shtrihet në një sipërfaqe totale prej rreth 1,2 milion metrash katrorë, përfshirë 841 mijë metra katrorë në zonën Hindawiyah Perëndimore dhe 308 mijë metra katrorë në zonën Hindawiyah Jugore.
Zhvillimi urban me përdorim të përzier ka një kosto fillestare të vlerësuar prej rreth 6 miliardë rialësh sauditë për infrastrukturën dhe tokën, ndërsa afati i zhvillimit pritet të jetë deri në pesë vjet.
Sipas kompanisë, "Masar Gardens" është konceptuar si një destinacion ekskluziv, i ndërlidhur dhe i qëndrueshëm. Projekti do të përfshijë mbi 140 mijë metra katrorë hapësira të gjelbra, rrjete rrugore, infrastrukturë, shërbime publike, shtigje për këmbësorë me gjatësi mbi 8 kilometra dhe një pistë biçikletash prej 17 kilometrash.
Faza e parë do të fokusohet në infrastrukturë, objekte publike, hapësira të hapura dhe përgatitjen e disa parcelave për zhvillim me përdorim të përzier. Fazat e mëvonshme do të përfundojnë pjesët e mbetura, duke përfshirë komponentë rezidencialë, komercialë, hotelierë dhe objekte publike.
Umm Al Qura tha se projekti synon të krijojë një destinacion urban të integruar që bashkon jetesën, punën, argëtimin dhe mikpritjen, duke mbështetur cilësinë e jetës, lëvizshmërinë moderne dhe qëndrueshmërinë afatgjatë ekonomike e sociale në Mekë.