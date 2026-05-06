Ukraina: Sulmet ruse vazhduan gjatë natës, pavarësisht thirrjes tonë për armëpushim

Elena Teslova
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Ukraina akuzoi sot Rusinë për shkelje të armëpushimit gjatë natës, transmeton Anadolu.
Ministri i Jashtëm ukrainas, Andriy Sybiha tha në Telegram se mbi 100 dronë dhe tre raketa u lëshuan kundër Ukrainës në orët që nga hyrja në fuqi e armëpushimit të saj. "Sulmet ruse duke përdorur 108 dronë dhe tre raketa vazhduan gjatë gjithë natës, përfshirë sulmet e mëngjesit në Kharkiv dhe Zaporizhzhia", tha ai.
Sybiha kritikoi Moskën se ka injoruar thirrjen e Ukrainës për ndërprerje të armiqësive dhe u kërkoi partnerëve ndërkombëtarë të rrisin presionin ndaj Rusisë, përfshirë përmes sanksioneve.
Të hënën, presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy tha se Kievi do të respektonte një armëpushim duke filluar nga mesnata e së martës.
Njoftimi i tij pasoi propozimin rus për të ndaluar aktivitetet luftarake për Ditën e Fitores në Luftën e Dytë Botërore më 8-9 maj, të njoftuar nga presidenti rus Vladimir Putin, i cili ftoi Kievin t'i bashkohej iniciativës.
Lidhur me propozimin e Rusisë, Zelenskyy tha se nuk i është bërë asnjë kërkesë zyrtare Ukrainës për armëpushimin, pa specifikuar nëse Kievi i kishte bërë apo jo kërkesë zyrtare Moskës për propozimin e vet.
Gjithashtu të hënën, duke folur në Samitin e 8-të të Komunitetit Politik Evropian në Jerevan të Armenisë, Zelenskyy kërcënoi se dronët ukrainas mund të fluturonin në paradën ushtarake të Ditës së Fitores në Moskë.