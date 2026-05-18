Ukraina shpreh gatishmërinë për të hapur "pa vonesë" një kapitull të ri në marrëdhëniet me Hungarinë

Kanyshai Butun
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
Kievi është gati të hapë një kapitull të ri, me përfitim të ndërsjellë, në marrëdhëniet ukrainaso-hungareze "pa vonesë", tha të hënën diplomati më i lartë i Ukrainës, transmeton Anadolu.
Ministri i Jashtëm ukrainas, Andrii Sybiha, tha se zhvilloi një bisedë telefonike "konstruktive dhe thelbësore" me homologen e tij hungareze, Anita Orban, gjatë fundjavës.
Sybiha tha se dy ministrat e jashtëm kanë rënë dakord të zhvillojnë një raund konsultimesh në nivel ekspertësh Hungari-Ukrainë "që këtë javë" për të gjetur zgjidhje praktike dhe të forta për pakicën hungareze në rajonin Zakarpattia të Ukrainës, të cilat ai tha se "do të jenë në dobi të të dy vendeve dhe të marrëdhënieve tona dypalëshe".
Ministrat diskutuan gjithashtu çështjen e rrugës së pranimit të Ukrainës në BE, si dhe agjendat më të gjera rajonale, evropiane dhe ndërkombëtare, tha Sybiha në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X.
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, shprehu gatishmërinë "për të avancuar bashkëpunimin me Hungarinë" në prill pas fitores së Partisë Tisza të kryeministrit hungarez, Peter Magyar, në zgjedhjet parlamentare.