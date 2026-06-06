Ukraina: Putin humbi shansin “për të dalë nga lufta e tij e dështuar” duke refuzuar ofertën e Zelenskyyt për takim

Kanyshai Butun
06 qershor 2026•Përditësim: 06 qershor 2026
Presidenti rus, Vladimir Putin, e ka humbur mundësinë për “të dalë nga lufta e tij e dështuar” duke refuzuar ofertën për bisedime të drejtpërdrejta paqeje nga presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, tha të shtunën ministri i Jashtëm i Ukrainës, transmeton Anadolu.
“Gjërat vetëm do të përkeqësohen për Rusinë”, shkroi ministri i Jashtëm ukrainas, Andrii Sybiha, në platformën sociale amerikane X.
Sipas tij, humbjet në fushëbetejë do të vazhdojnë të rriten, duke theksuar se “dështimet do të bëhen edhe më poshtëruese” për Moskën.
“Ekonomia do të zhytet më thellë në recesion. Do të humben më shumë vende pune, taksat do të rriten dhe inflacioni do të godasë më së shumti shtresat më të cenueshme”, tha Sybiha.
“Nuk ka më vende të sigurta në Rusi që mund të përjashtohen nga sanksionet me rreze të gjatë të Ukrainës. Por intensiteti i tyre do të vazhdojë të rritet”, shtoi ai.
Ministri tha se presioni ndërkombëtar nuk do të zbutet dhe “vetëm do të bëhet më i fortë”.
Sybiha theksoi se Moska gjithsesi do të duhet të pranojë një zgjidhje diplomatike, “por kushtet do të jenë shumë më të këqija”.
Në një letër të hapur të enjten, Zelenskyy bëri thirrje për bisedime të drejtpërdrejta me Putinin dhe tha se Ukraina është e gatshme të respektojë një armëpushim gjatë gjithë periudhës së negociatave.
Megjithatë, Putin tha të premten se aktualisht nuk sheh “asnjë arsye” për të mbajtur një takim me Zelenskyyn, duke theksuar se takimet e drejtpërdrejta nuk kanë sjellë rezultate domethënëse në të kaluarën.
Në përgjigje, Zelenskyy akuzoi Putinin se nuk po synon t’i japë fund luftës në vazhdim, duke thënë se mendon se shumë njerëz në mbarë botën janë zhgënjyer nga përgjigjja e Putinit ndaj letrës së tij të hapur.