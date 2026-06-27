Ukraina pretendon se ka goditur me raketa një objekt të industrisë ushtarake në Volgograd të Rusisë

Burç Eruygur
27 qershor 2026•Përditësim: 27 qershor 2026
Ukraina ka pretenduar se raketat e saj kanë goditur një objekt të industrisë ushtarake në qytetin jugor rus Volgograd, transmeton Anadolu.
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, në rrjetin social amerikan X tha se raketat lundruese FP-5 Flamingo të Ukrainës gjatë natës goditën fabrikën Titan-Barrikady, duke pretenduar se sulmi shkaktoi zjarr në ambientet e objektit.
Duke përshkruar fabrikën, Zelenskyy tha se ajo është një “objektiv legjitim për sanksionet tona me rreze të gjatë veprimi” dhe një “kompleks i madh industrial” ku Rusia prodhon sisteme artilerie dhe pajisje të specializuara ushtarake, përfshirë komponentë për sistemet e lëshimit të raketave që përdoren në sulmet kundër Ukrainës.
“Shtrirja e sanksioneve tona me rreze të gjatë vazhdon të zgjerohet. Pikërisht presioni ynë i përditshëm krijon bazat për një paqe dinjitoze në fund”, shtoi ai.
Më herët, guvernatori i rajonit Volgograd, Andrey Bocharov, shkroi në Telegram se një objekt prodhimi i paidentifikuar në rrethin Krasnooktyabrsky të qendrës administrative të rajonit ishte dëmtuar gjatë një sulmi gjatë natës.
“Fatkeqësisht, si rezultat i sulmit të sotëm me raketa pati një viktimë. Trupi i një punonjësi të fabrikës u gjet gjatë operacionit të pastrimit”, tha Bocharov në një deklaratë më vonë, duke shtuar se 11 persona të tjerë u shtruan në spital, ndërsa dy prej tyre ndodhen në gjendje të rëndë.
Bocharov gjithashtu tha se kërkimet për një person tjetër në fabrikë po vazhdojnë.
Në një deklaratë tjetër, Ministria e Mbrojtjes e Rusisë pretendoi se mbrojtja ajrore ruse rrëzoi 175 dronë ukrainas mbi 10 rajone të vendit, si dhe mbi Detin e Zi dhe Krime.
Verifikimi i pavarur i pretendimeve të të dyja palëve mbetet i vështirë për shkak të luftës që vazhdon.