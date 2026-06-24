Ukraina përditëson kërkesën për anëtarësim në OECD

Burç Eruygur
24 qershor 2026•Përditësim: 24 qershor 2026
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy tha se vendi i tij ka paraqitur ofertë të përditësuar për anëtarësim në Organizatën për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (OECD), transmeton Anadolu.
Në një deklaratë përmes platformës amerikane të mediave sociale X të martën në mbrëmje, Zelenskyy tha se "anëtarësimi i vendit në OECD është shumë i rëndësishëm për ne", ndërsa u takua me sekretarin e përgjithshëm të organizatës, Mathias Cormann, në Kiev.
"Dhe sot, ne po bëjmë një hap në këtë drejtim. Kryeministri paraqiti kërkesën zyrtare të përditësuar të Ukrainës për anëtarësimin në OECD. Shpresojmë të marrim statusin e kandidatit që në fillim të kësaj vjeshte", tha Zelenskyy.
Faza tjetër është një udhërrëfyes drejt anëtarësimit të Ukrainës në OECD, i cili u diskutua gjatë takimit, vuri në dukje ai duke shtuar se ata i kanë kushtuar vëmendje të veçantë përparimit të Ukrainës në rrugën drejt integrimit evropian dhe zbatimit të reformave të nevojshme për përparim të shpejtë drejt anëtarësimit në BE.
"Ne folëm për zbatimin e paketës së mbështetjes financiare të Bashkimit Evropian, forcimin e sanksioneve kundër Rusisë dhe angazhimin me partnerët", tha Zelenskyy duke shprehur mirënjohjen për Cormannin dhe OECD-në për mbështetjen e tyre për rrugën e reformave të Ukrainës dhe drejt paqes.
Ukraina dhe OECD-ja, pavarësisht se Kievi nuk është anëtar i organizatës, kanë punuar së bashku nën një program katërvjeçar të vendit, i cili filloi në qershor 2023. OECD-ja përbëhet nga 38 shtete anëtare, përfshirë Turqinë dhe synon të stimulojë përparimin ekonomik dhe tregtinë globale. Ajo mori emrin e saj aktual në vitin 1961.
Të martën, Cormann zhvilloi gjithashtu bisedime në Ukrainë me kryeministren Yulia Svyrydenko, ministrin e Jashtëm Andrii Sybiha dhe ministrin e Mbrojtjes Denys Shmyhal.