Ukraina njofton 3 të vrarë dhe mbi 20 të plagosur nga sulmi me raketa ruse

Burç Eruygur
23 qershor 2026•Përditësim: 23 qershor 2026
Ukraina tha të martën se të paktën 3 persona u vranë dhe 23 të tjerë u plagosën në një sulm me raketa ruse në qytetin Kryvyi Rih në rajonin Dnipropetrovsk të vendit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë në Telegram, Guvernatori i Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha tha se sulmi dëmtoi infrastrukturën industriale në qytet, por nuk dha detaje të mëtejshme në lidhje me objektet apo infrastrukturën e synuar.
Hanzha raportoi se një person u vra dhe tre të tjerë u plagosën, por më vonë i përditësoi këto shifra në tre të vrarë dhe 23 të plagosur.
"Një grua është në gjendje jashtëzakonisht të rëndë," shtoi Hanzha, ndërsa Oleksandr Vilkul, kreu i Administratës Ushtarake të qytetit Kryvyi Rih, tha se përpjekjet për shuarjen e zjarrit në vendngjarje kanë përfunduar.
Në një deklaratë në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X, presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy tha se tre persona janë në gjendje të rëndë.
Më herët, Forcat Ajrore të Ukrainës pretenduan se mbrojtja ajrore e vendit rrëzoi 118 nga 135 dronët e lëshuar nga Rusia gjatë natës.
Ndërkohë, Ministria ruse e Mbrojtjes tha se forcat e saj dëmtuan objektet e karburantit, energjisë dhe infrastrukturës së transportit të Ukrainës, depot e karburantit të përdorura nga ushtria ukrainase, si dhe objektet e prodhimit dhe vendet e magazinimit për mjetet ajrore pa pilot me rreze të gjatë, ndër objektivat e tjera, gjatë ditës së kaluar.