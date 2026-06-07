Ukraina i kërkon IAEA-së të veprojë pas sulmit të dyshuar rus në objektin e ruajtjes së karburantit bërthamor

Kanyshai Butun
07 qershor 2026•Përditësim: 07 qershor 2026
Ukraina i bëri thirrje të dielën Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike (IAEA) të ndërmarrë veprime të menjëhershme pasi akuzoi Rusinë se kreu një sulm me dron gjatë natës ndaj një objekti për ruajtjen e mbetjeve bërthamore në Zonën e Përjashtimit të Çernobilit, transmeton Anadolu.
Ministri ukrainas i Energjisë, Denys Smyhal, tha se një dron rus goditi një nga ndërtesat e Objektit të Centralizuar për Ruajtjen e Karburantit Bërthamor të Shpenzuar të Ukrainës, duke shkaktuar një zjarr që më vonë u shua.
Ai tha se sulmi dëmtoi pjesërisht strukturën, duke theksuar se paraqiti një “kërcënim të paprecedentë për sigurinë bërthamore dhe atë nga rrezatimi”.
“Veprime të tilla krijojnë rreziqe për sistemet kritike të domosdoshme për ruajtjen e sigurt të materialeve bërthamore dhe përbëjnë një shkelje të hapur të së drejtës ndërkombëtare, parimeve të sigurisë bërthamore dhe parimeve themelore të sigurisë të IAEA-së”, shkroi ai në rrjetin social amerikan X.
Veçmas, presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy akuzoi Rusinë se ka shënjestruar qëllimisht objektin e infrastrukturës bërthamore.
“Deri më tani nuk ka matje që tregojnë nivele rrezatimi mbi normën e zakonshme”, tha ai në X. “Por sigurisht që është rritur guximi i Rusisë, i cili prej kohësh ka kaluar çdo kufi”, shtoi ai.
Zelenskyy tha gjithashtu se forcat ruse goditën infrastrukturë civile në 13 rajone të Ukrainës.
“Në total, gjatë javës së kaluar, Rusia lëshoi 88 raketa, më shumë se 3.250 dronë sulmues dhe rreth 1.800 bomba ajrore të drejtuara kundër Ukrainës”, tha ai.
Në përgjigje, IAEA-ja njoftoi në X se ekipi i saj në Çernobil do të inspektojë së shpejti objektin për të vlerësuar ndikimin e sulmit.
Drejtori i Përgjithshëm i IAEA-së, Rafael Grossi, e përshkroi incidentin si “thellësisht shqetësues”, duke theksuar se “sulmet ndaj objekteve bërthamore janë plotësisht të papranueshme dhe në kundërshtim të drejtpërdrejtë me parimet kyç të sigurisë bërthamore”.
Rusia nuk komentoi menjëherë mbi akuzat e Ukrainës lidhur me sulmin ndaj objektit për ruajtjen e karburantit bërthamor të shpenzuar.