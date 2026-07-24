Ukraina godet shitësin më të madh online të Rusisë, të paktën 3 të plagosur

Kanyshai Butun
24 korrik 2026•Përditësim: 24 korrik 2026
Një sulm ukrainas me dron në qendrat logjistike të shitjes me pakicë më të madhe të Rusisë, Wildberries në Shën Petersburg dhe rajonin përreth Leningradit, plagosi sot tre persona, thanë autoritetet lokale, transmeton Anadolu.
Guvernatori i Leningradit, Aleksandr Drozdenko tha në Telegram se një sulm me dron shkaktoi një zjarr në një qendër logjistike Wildberries në fshatin Novosaratovka në rrethin Vsevolozhsk dhe plagosi tre persona.
Një sulm i veçantë me dron shkaktoi shembjen e një magazine në fermën e shpendëve "Severnaya" në fshatin Sinyavino në rrethin Kirovsky pa asnjë të lënduar, tha ai.
Ndërkohë, kanalet Telegram raportuan se më shumë qendra logjistike Wildberries në Shushary dhe Utkina Zavod në Shën Petersburg u goditën, duke shkaktuar një zjarr në objektet. Wildberries tha në Telegram se operacionet në objektet e saj logjistike Shushary dhe Utkina Zavod u pezulluan përkohësisht.
Guvernatori i Shën Petersburgut, Aleksandr Beglov tha në Telegram se qyteti u vu nën një sulm me dron të premten në mëngjes dhe se sistemet e mbrojtjes ajrore ishin të angazhuara. Ai tha se infrastruktura civile përgjatë autostradës kryesore Moskovskoye u godit dhe shërbimet e urgjencës reaguan.
Ministria e Mbrojtjes e Rusisë pretendon se sistemet e mbrojtjes ajrore rrëzuan 571 dronë ukrainas mbi rajonet ruse, aneksuan Krimenë dhe mbi ujërat e Detit të Zi dhe Azov gjatë natës. Ukraina nuk komentoi menjëherë pretendimet dhe verifikimi i pavarur mbetet i vështirë për shkak të luftës së vazhdueshme.