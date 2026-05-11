Ukraina e gatshme të ndihmojë Finlandën në mbrojtjen e hapësirës ajrore

Kanyshai Butun
11 Maj 2026•Përditësim: 11 Maj 2026
Kievi është gati të dërgojë një grup ekspertësh në Finlandë për të ndarë ekspertizën e tij dhe për të ndihmuar në mbrojtjen e qiejve, tha sot ministri i Jashtëm ukrainas, Andrii Sybiha, transmeton Anadolu.
Ai tha se vizita e tij zyrtare në kryeqytetin e Belgjikës, Bruksel, filloi me një takim me ministren e Jashtme finlandeze, Elina Valtonen. Ministrat diskutuan mbi procesin e paqes Rusi-Ukrainë, rolin e Evropës në të dhe situatën në fushëbetejë, sipas një postimi nga Sybiha në platformën amerikane të mediave sociale X.
"Ne folëm gjithashtu për pranimin e Ukrainës në BE. Nënvizova nevojën për të hapur grupe negociatash sa më shpejt të jetë e mundur", tha ai duke shtuar se ata shkëmbyen pikëpamje mbi zhvillimet në Azinë Qendrore, Kaukazin Jugor dhe Lindjen e Mesme.
Sybiha pritet të marrë pjesë në një takim të ministrave të Jashtëm të BE-së dhe të zhvillojë bisedime me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte gjatë vizitës së tij në Bruksel.
Ai do të marrë pjesë në një sesion ministror të Koalicionit Ndërkombëtar për Kthimin e Fëmijëve Ukrainas dhe veçmas do të zhvillojë bisedime dypalëshe me partnerët evropianë dhe do të nënshkruajë disa marrëveshje.