Ukraina dhe SHBA-ja po hartojnë marrëveshje mbrojtëse për prodhimin e përbashkët të dronëve

Berk Kutay Gökmen
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Qeveritë e SHBA-së dhe Ukrainës kanë hartuar një memorandum që përcakton kornizën për një marrëveshje të mundshme të re mbrojtëse, transmeton Anadolu.
CBS News duke cituar burime raportoi se drafti, i hartuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit dhe ambasadorja ukrainase në SHBA, Olha Stefanishyna, është një hap fillestar drejt një partneriteti që mund t’i lejojë Ukrainës të eksportojë teknologji ushtarake në SHBA dhe të prodhojë dronë së bashku me kompani amerikane.
Gjatë konfliktit që përfshin Iranin, Ukraina është mbështetur në inovacionet e zhvilluara përmes më shumë se katër viteve lufte me Rusinë. Kievi ka dërguar interceptorë dronësh dhe pilotë në Lindjen e Mesme për të ndihmuar aleatët e SHBA-së të kundërshtojnë dronët Shahed të projektuar nga Irani, të njëjtin lloj që Rusia ka përdorur kundër Ukrainës.
Gjatë dy muajve të fundit, thuhet në raport, Ukraina ka nënshkruar marrëveshje mbrojtëse me Arabinë Saudite, Katarin, Emiratet e Bashkuara Arabe, ndërsa zyrtarët ukrainas thanë se marrëveshje të tjera janë në përgatitje.
“Pothuajse 20 vende janë aktualisht të përfshira në faza të ndryshme, përkatësisht 4 marrëveshje janë nënshkruar tashmë dhe kontratat e para sipas këtyre marrëveshjeve tani po përgatiten”, tha në Telegram presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy.
Zyrtarët ukrainas propozuan për herë të parë bashkëpunimin për dronët në Shtëpinë e Bardhë në gusht të vitit 2025, pasi presidenti amerikan, Donald Trump, lavdëroi privatisht operacionin Spiderweb, një sulm i madh ukrainas me dronë thellë brenda Rusisë.
Në raport thuhet se në këtë operacion, dronë shpërthyes të drejtuar nga distanca, të lëshuar nga kamionë të futur kontrabandë, shkatërruan dhjetëra avionë luftarakë rusë në baza ajrore në të gjithë vendin.
Zyrtarët ukrainas thanë se nga bashkëpunimi me SHBA-në do të përfitonin të dyja palët, pasi financimi amerikan mund të ndihmojë në zgjerimin e prodhimit mbrojtës në të dy vendet.