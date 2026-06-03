Ukraina bën thirrje për dialog me Poloninë, ndërsa tensionet rriten për titullin e njësisë ushtarake

Kanyshai Butun
03 qershor 2026•Përditësim: 03 qershor 2026
Ukraina bëri thirrje të mërkurën për dialog dhe lidhje më të ngushta me Poloninë pasi u ndezën tensionet lidhur me vendimin e qeverisë për të emëruar një njësi ushtarake sipas Ushtrisë Kryengritëse të Ukrainës (UPA), një forcë nacionaliste përgjegjëse për masakrën e dhjetëra mijëra polakëve etnikë gjatë Luftës së Dytë Botërore, transmeton Anadolu.
Ministri i Jashtëm ukrainas, Andrii Sybiha tha se emri i njësisë u zgjodh nga ushtarë që "nuk kishin as më të voglën synime antipolake".
“Qëllimi i tyre ishte të nderonin ata që, shumë vite më parë, gjithashtu luftuan kundër Moskës perandorake, pushtimit dhe represionit bolshevik-komunist”, shkroi ai në platformën e mediave sociale amerikane X.
Sybiha u kërkoi të dyja palëve të "ulin nivelin e emocioneve", t'ua lënë çështjet e historisë së përbashkët historianëve profesionistë dhe të përqëndrohen në "armikun e tyre të përbashkët" si dhe forcimin e sigurisë evropiane.
"Përshkallëzimi i tensioneve midis Ukrainës dhe Polonisë nuk sjell përfitime as për ukrainasit dhe as për polakët," tha ai.
Sybiha theksoi se të dy vendet kishin shpenzuar gati dy vjet për të rindërtuar dialogun, duke përfshirë rifillimin e zhvarrimeve dhe rivarrimeve të viktimave të luftës dhe rifillimin e një kongresi historianësh për të trajtuar çështjet e diskutueshme historike përmes kërkimit arkivor dhe debatit shkencor.
Ai gjithashtu falënderoi Poloninë për "rolin e saj udhëheqës" në mbështetjen e Ukrainës në luftën me Rusinë, duke shprehur dëshirën për të diskutuar të gjitha çështjet, "përfshirë ato më të vështirat", në frymën e mirëkuptimit dhe hapjes së ndërsjellë.
Më 26 maj, Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, nënshkroi një dekret që i jep një njësie të operacioneve speciale titullin e nderit "Heronjtë e UPA", duke e përshkruar vendimin si pjesë e përpjekjeve për të rivendosur traditat historike të forcave ushtarake kombëtare të Ukrainës.
Masa shkaktoi menjëherë zemërim në të gjithë spektrin politik të Polonisë.
Presidenti polak, Karol Nawrocki, njoftoi planet për të kërkuar revokimin e Urdhrit të Shqiponjës së Bardhë, çmimi më i lartë shtetëror i Polonisë, që i është dhënë Zelenskyyt pas luftës së Rusisë në 2022.