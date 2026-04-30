Ukraina: 20 persona janë plagosur si pasojë e sulmeve me dronë rusë gjatë natës në qytetin portual të Odesës

Burç Eruygur
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Ukraina tha se të paktën 20 persona u plagosën në qytetin jugor portual të vendit, Odesa, si pasojë e një sulmi me dronë rusë gjatë natës, transmeton Anadolu.
Serhiy Lysak, kreu i Administratës Ushtarake të Qytetit të Odesës, tha në një deklaratë në mëngjes në Telegram se sulmi gjatë natës shënjestroi zonat rezidenciale dhe objektet civile në pjesë të ndryshme të qytetit, me distriktin Prymorskyi që pësoi dëmet më të mëdha.
Duke vënë në dukje se një ndërtesë e lartë dhe një ndërtesë banimi pesëkatëshe u dëmtuan në këtë distrikt, Lysak tha se edhe shtëpitë private dhe ndërtesat e banimit në pjesën qendrore të qytetit u dëmtuan.
"Objektet sociale dhe komerciale u goditën", tha më tej Lysak, duke theksuar se një ndërtesë kopshti për fëmijë u shkatërrua ndjeshëm, ndërsa një qendër tregtare, një hotel dhe ndërtesa administrative u dëmtuan.
Ai gjithashtu deklaroi se goditje u regjistruan në objektet infrastrukturore, magazina dhe një kooperativë garazhesh në distriktin Khadzhybeiskyi të qytetit.
"Fatkeqësisht, 16 persona u plagosën. Mes tyre është një djalë 17-vjeçar. Dy persona janë aktualisht në kujdes intensiv në gjendje të rëndë dhe mjekët po luftojnë për jetën e tyre", shtoi Lysak.
Në një deklaratë të mëvonshme, guvernatori i Odesës, Oleh Kiper, njoftoi se numri i të plagosurve nga sulmi gjatë natës u rrit në 20.
Forcat Ajrore të Ukrainës pretenduan se mbrojtja ajrore e vendit rrëzoi 172 nga 206 dronë të lëshuar nga Rusia gjatë natës.
Odesa u shënjestrua edhe në një sulm tjetër më herët këtë javë, i cili rezultoi me 14 të plagosur dhe shkaktoi dëme në tre distrikte të qytetit.
Autoritetet ruse ende nuk kanë komentuar mbi sulmin.