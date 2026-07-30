Ukrainë, sulmet ruse vrasin 8 persona në rajone të ndryshme të vendit

Burç Eruygur
30 korrik 2026•Përditësim: 30 korrik 2026
Sulmet ajrore ruse vranë 8 persona sot në rajone të ndryshme të Ukrainës, thanë autoritetet ndërsa të dy vendet shkëmbyen akuza për sulmet gjatë natës, transmeton Anadolu.
Në rajonin Dnipropetrovsk të Ukrainës, guvernatori Oleksandr Hanzha tha se të paktën gjashtë persona u vranë dhe 10 të tjerë u plagosën pas një sulmi me raketa në komunitetin Novopillya pranë qytetit Kryvyi Rih.
Ai shtoi se dy të tjerë u plagosën nga sulmet me dronë në rrethin e Nikopolit të rajonit.
Kryeqyteti Kiev, ndërkohë ishte subjekt i një sulmi me raketa, sipas Administratës Ushtarake të Qytetit të Kievit, ndërsa Shërbimi Shtetëror i Emergjencave (DSNS) tha se një person u vra dhe dy të tjerë u plagosën në sulmet në dy lagje të qytetit.
DSNS raportoi se një person u vra në rajonin qendror të Poltavas, guvernatori i të cilit Vitaliy Dyakivnych tha se sulmet goditën objektet e magazinës në një kompani private si dhe një terminal të kompanisë private postare dhe korrierësh.
Pesë persona u plagosën në rrethin Brovary të rajonit përreth Kievit, sipas ushtruesit të detyrës së guvernatorit rajonal Ruslan Oliinyk.
Guvernatori i Lvivit, Maksym Kozytskyi në rajonin perëndimor të Ukrainës shkroi se 30 persona u plagosën në qytet pas sulmit me raketë që dëmtoi dy ndërtesa shumëkatëshe. Ai më vonë shtoi se dy kopshte në Lviv janë dëmtuar gjithashtu.
Të mërkurën vonë, presidenti Volodymyr Zelenskyy tha se mori raport nga komandanti i Forcave Ajrore Anatolii Kryvonozhko dhe paralajmëroi se ekzistonte "probabilitet i lartë" që një "sulm masiv" nga Rusia të ndodhte brenda natës.
Duke komentuar sulmet gjatë natës, ai pretendon se Rusia përdori mbi 70 raketa dhe mbi 280 dronë sulmues.