Ukrainë, një i vrarë dhe disa të plagosur nga sulmet ruse në Dnipropetrovsk

Burç Eruygur
28 Prill 2026•Përditësim: 28 Prill 2026
Ukraina tha të martën se të paktën një person u vra dhe pesë të tjerë u plagosën për shkak të një sulmi rus në rajonin Dnipropetrovsk të vendit, transmeton Anadolu.
Në qytetin e Krivyi Rih, një strukturë infrastrukturore u dëmtua pas sulmeve gjatë natës dhe mëngjesit, tha në një deklaratë fillestare në Telegram, kreu i administratës ushtarake të qytetit, Oleksandr Vilkul.
"Një tjetër sulm armik në një strukturë infrastrukturore. Deri më tani, për fat të keq, një burrë është vrarë dhe një është plagosur", njoftoi ai më vonë.
Guvernatori i rajonit Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha, tha në një deklaratë të veçantë se numri i të plagosurve u rrit në pesë.
"Mjekët po ofrojnë të gjithë ndihmën e nevojshme për të plagosurit", shtoi Hanzha.
Forcat Ajrore të Ukrainës pretenduan se mbrojtja ajrore e vendit rrëzoi 95 nga 123 dronë të lëshuar nga Rusia gjatë natës.