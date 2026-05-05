Ukrainë, 5 të vrarë dhe dhjetëra të plagosur nga sulmet ajrore ruse gjatë natës

Burç Eruygur
05 Maj 2026•Përditësim: 05 Maj 2026
Ukraina njoftoi sot se të paktën pesë persona u vranë dhe 48 të tjerë u plagosën në sulmet ajrore ruse gjatë natës në rajone të shumta të vendit të shkatërruar nga lufta, transmeton Anadolu.
Në rajonin qendror të Poltavas, guvernatori Vitaliy Dyakivnych tha se goditje të drejtpërdrejta dhe mbeturina që binin u regjistruan në dy lokacione në rrethin e Poltavas gjatë sulmit. "Si rezultat i sulmit, një ndërmarrje industriale u dëmtua dhe 3.480 abonentë mbetën pa furnizim me gaz. Infrastruktura hekurudhore u dëmtua gjithashtu", tha Dyakivnych në Telegram.
Ai fillimisht tha se katër persona u vranë dhe 31 të tjerë u plagosën, duke e përditësuar më vonë numrin e viktimave në pesë të vrarë dhe 37 të plagosur. Kompania kombëtare e naftës dhe gazit të Ukrainës "Naftogaz" tha se tre nga personeli i saj dhe dy nga Shërbimi Shtetëror i Emergjencave të vendit u vranë në sulmet gjatë natës.
"Ndërmarrjet e prodhimit të gazit në rajonet e Poltavas dhe Kharkivit u sulmuan", tha "Naftogaz" duke raportuar për shkatërrime të konsiderueshme dhe humbje të prodhimit.
Shërbimi Shtetëror i Emergjencave tha se tre persona u plagosën në rajonin e Kievit dhe dy të tjerë në rajonin verior Chernihiv. Forcat Ajrore të Ukrainës thanë se mbrojtja e tyre ajrore rrëzoi 149 nga 164 dronët si dhe një nga 11 raketat balistike "Iskander-M" të lëshuara nga Rusia gjatë natës.
Moska ende nuk ka komentuar mbi pretendimet e Kievit.