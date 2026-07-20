UKMTO: Një anije në flakë pranë Kumzarit në veriperëndim të Omanit

Lina Altawell
20 korrik 2026•Përditësim: 20 korrik 2026
Një anije është djegur 8 milje detare në veriperëndim të Kumzar në provincën më veriore të Omanit, thanë sot Operacionet e Tregtisë Detare të Mbretërisë së Bashkuar (UKMTO), transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, UKMTO-ja tha se informacioni nga një burim i verifikuar tregon se anija ishte në flakë dhe shkaku ende nuk është verifikuar. Autoritetet po hetojnë incidentin ndërsa anijet janë këshilluar të kalojnë tranzit me kujdes, shtoi UKMTO-ja.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli filluan ofensivë të përbashkët kundër Iranit në shkurt. Irani u kundërpërgjigj me sulme me dronë dhe raketa që synonin vendet e Gjirit që strehojnë asetet e SHBA-së.
SHBA-ja dhe Irani nënshkruan memorandum mirëkuptimi të ndërmjetësuar nga Pakistani muajin e kaluar për t'i dhënë fund konfliktit të tyre dhe për të arritur marrëveshje të qëndrueshme paqeje, por tensionet u përshkallëzuan përsëri javën e kaluar mbi Ngushticën e Hormuzit, me të dyja palët që shkëmbyen sulme.