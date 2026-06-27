UKMTO: Një anije-cisternë goditet nga një “predhë e paidentifikuar” në Ngushticën e Hormuzit

Mohammad Sio
27 qershor 2026•Përditësim: 27 qershor 2026
Operacionet e Tregtisë Detare e Mbretërisë së Bashkuar (UKMTO) ka bërë të ditur se një anije-cisternë është goditur nga një “predhë e paidentifikuar” gjatë kalimit nëpër Ngushticën e Hormuzit, transmeton Anadolu.
Në një paralajmërim për sigurinë detare, UKMTO tha se kishte marrë një raport nga kapiteni i anijes në orën 08:00 GMT lidhur me incidentin në këtë rrugë ujore strategjike.
“Kapiteni i anijes-cisternë ka raportuar se është goditur nga një predhë e paidentifikuar”, tha agjencia, duke shtuar se anija pësoi dëmtime në urën komanduese.
Nga atje theksuan se të gjithë anëtarët e ekuipazhit janë të sigurt dhe nuk është raportuar ndonjë dëm mjedisor.
Një hartë e bashkëngjitur me paralajmërimin e UKMTO-së tregonte se incidenti ndodhi në Ngushticën e Hormuzit, pranë Gadishullit Musandam në Oman.
UKMTO u rekomandoi anijeve që kalojnë në këtë zonë të tregojnë kujdes dhe të raportojnë çdo aktivitet të dyshimtë, ndërsa autoritetet vazhdojnë hetimet për incidentin.