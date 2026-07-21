UKMTO: Goditet një anije nga një predhë e panjohur në Emiratet e Bashkuara Arabe

Mohammad Sio
21 korrik 2026•Përditësim: 21 korrik 2026
Një anije u godit sot nga një predhë e panjohur rreth 17 milje detare në lindje të Dibba-s në Emiratet e Bashkuara Arabe, duke dëmtuar pajisjen e saj drejtuese, tha Qendra e Operacioneve Detare të Mbretërisë së Bashkuar (UKMTO), transmeton Anadolu.
Thuhet se të gjithë anëtarët e ekuipazhit janë të sigurt dhe se incidenti nuk kishte asnjë ndikim mjedisor.
UKMTO-ja tha se incidenti ishte duke u hetuar nga autoritetet dhe këshilloi anijet në zonë që të kalojnë tranzit me kujdes dhe të raportojnë çdo aktivitet të dyshimtë.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që nga java e kaluar mes një shkëmbimi sulmesh mes SHBA-së dhe Iranit.
Përshkallëzimi vjen pavarësisht një memorandumi mirëkuptimi të ndërmjetësuar nga Pakistani që ata nënshkruan në qershor për t'i dhënë fund luftës së tyre dhe për të arritur marrëveshje të qëndrueshme paqeje.