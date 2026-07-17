UKMTO: Anija sulmohet nga “persona të paautorizuar” në Gjirin e Adenit

Mohammad Sio
17 korrik 2026•Përditësim: 17 korrik 2026
Operacionet e Tregtisë Detare të Mbretërisë së Bashkuar (UKMTO) ka njoftuar se "persona të paautorizuar" kanë hipur në një anije tregtare ndërsa po kalonte tranzit në Gjirin e Adenit jashtë Jemenit, transmeton Anadolu.
UKMTO tha se autoritetet ushtarake raportuan se incidenti ndodhi rreth 65 milje detare në jug të Al Mukalla të Jemenit, ndërsa anija po udhëtonte drejt lindjes përmes Gjirit të Adenit.
Agjencia nuk e identifikoi anijen ose nuk zbuloi flamurin ose pronësinë e saj. Ngjarja mbetet nën hetim.
Ai këshilloi anijet që kalojnë tranzit në zonë që të tregojnë kujdes dhe të raportojnë çdo aktivitet të dyshimtë tek agjencia.
Incidenti erdhi mes tensioneve të rritura rajonale pas shkëmbimeve të rinovuara midis Iranit dhe SHBA-së, pavarësisht një memorandumi mirëkuptimi të ndërmjetësuar nga Pakistani të nënshkruar muajin e kaluar për t'i dhënë fund konfliktit dhe për të arritur një marrëveshje të qëndrueshme paqeje.
Megjithatë, ditët e fundit tensionet janë përshkallëzuar mbi Ngushticën e Hormuzit, me të dy palët që kanë shkëmbyer sulme.