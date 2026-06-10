UKMTO: 1 viktimë dhe 2 anëtarë të ekuipazhit të zhdukur pas zjarrit në një anije pranë Omanit

Serdar Dincel
10 qershor 2026•Përditësim: 10 qershor 2026
Qendra e Organizatës së Mbretërisë së Bashkuar për Tregtinë Detare (UKMTO) ka njoftuar se mori një raport për një zjarr në një anije cisternë, 20 milje detare në verilindje të qytetit Sohar në Oman, transmeton Anadolu.
Agjencia tha se në incident është raportuar një viktimë, ndërsa dy anëtarë të ekuipazhit rezultojnë të zhdukur.
“Autoritetet lokale kanë raportuar se një cisternë ka përjetuar një zjarr në dhomën e motorëve dhe ndodhen në vendngjarje duke ndihmuar në evakuimin e ekuipazhit. Anija raporton një viktimë dhe dy anëtarë të ekuipazhit të zhdukur”, shtoi UKMTO në platformën sociale amerikane X.
UKMTO nuk specifikoi natyrën e viktimës, duke thënë se nuk është raportuar asnjë ndikim mjedisor, ndërsa autoritetet po hetojnë incidentin.
Deri më tani nuk ka informacione të tjera në dispozicion lidhur me ngjarjen.