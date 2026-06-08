Udhëheqësi suprem i Iranit: Regjimit të lëkundur sionist i kanë mbetur vetëm pak ditë

Tolga Akbaba
08 qershor 2026•Përditësim: 08 qershor 2026
Udhëheqësi suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei tha se "regjimit të lëkundur sionist i kanë mbetur vetëm pak ditë", mes tensioneve në rritje midis Iranit dhe Izraelit, transmeton Anadolu.
Irani lëshoi disa breshëri raketash drejt veriut të Izraelit vonë të dielën, pas një sulmi ajror izraelit në periferitë jugore të Bejrutit.
Izraeli më pas kreu sulme në perëndim dhe qendër të Iranit, ndërsa shpërthime u raportuan në disa qytete iraniane, përfshirë Teheranin, Isfahanin dhe Tabrizin.