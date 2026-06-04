Udhëheqësi suprem i Iranit bën thirrje për unitet kombëtar "për të penguar komplotet e armikut"

Mohammad Sio
04 qershor 2026•Përditësim: 04 qershor 2026
Udhëheqësi suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei, u bëri thirrje të enjten iranianëve "të ruajnë unitetin kombëtar" dhe "të hedhin poshtë përçarjet" në mënyrë që të pengojnë atë që ai e përshkroi si "përpjekje të armikut" për të destabilizuar vendin, transmeton Anadolu.
Në një mesazh që shënon 37-vjetorin e vdekjes së ish-Udhëheqësit Suprem, Ruhollah Khomeini, Khamenei theksoi rëndësinë e ruajtjes së kohezionit midis publikut dhe zyrtarëve qeveritarë, sipas Agjencisë së Lajmeve Mehr.
"Armiku po zhvillon një luftë hibride kundër vendit që përfshin luftë ushtarake dhe psikologjike", tha ai, pa përmendur në mënyrë të qartë SHBA-në dhe Izraelin.
"Armiku është mposhtur ushtarakisht dhe tani po përpiqet të ndryshojë kursin duke mbjellë dallime dhe përçarje midis kombit iranian për të arritur qëllimet e tij të liga", tha ai.
Khamnei theksoi se ruajtja e unitetit midis popullit iranian dhe institucioneve shtetërore janë thelbësore "për të penguar komplotet e armikut".
Këtë javë, SHBA-ja dhe Irani shkëmbyen disa nga armiqësitë e tyre më intensive që kur armëpushimi i tyre hyri në fuqi në fillim të prillit. Irani nisi raketa dhe dronë që shënjestruan instalimet ushtarake amerikane në të gjithë rajonin, si dhe Aeroportin Ndërkombëtar të Kuvajtit, duke rezultuar në një viktimë.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që nga fundi i shkurtit, pasi SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ajrore ndaj Iranit, duke vrarë më shumë se 3.000 njerëz. Teherani, në shenjë hakmarrjeje, ka shënjestruar Izraelin dhe vendet e Gjirit që strehojnë bazat amerikane dhe ka mbyllur Ngushticën e Hormuzit, një rrugë ujore kyçe për transportin global detar.
Një armëpushim i ndërmjetësuar nga Pakistani hyri në fuqi më 8 prill dhe përpjekjet për të arritur një marrëveshje më të gjerë kanë vazhduar që atëherë.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka thënë vazhdimisht se është shumë afër nënshkrimit të një marrëveshjeje për fundin e luftës që rihap Ngushticën e Hormuzit, "çmonton punën bërthamore" të Iranit dhe eliminon rezervat e uraniumit të pasuruar të vendit.