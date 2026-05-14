Raşa Evrensel
14 Maj 2026•Përditësim: 14 Maj 2026
Lideri i opozitës izraelite Avigdor Lieberman paralajmëroi të enjten se kryeministri Benjamin Netanyahu mund të ndërmarrë veprime ushtarake “për qëllime zgjedhore”, mes raportimeve për shpërndarje të mundshme të Knessetit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë gjatë vizitës së tij në vendbanimin Be'eri pranë Gazës, Lieberman, ish-ministër i Mbrojtjes, tha se nuk kundërshton ndërmarrjen e ndonjë veprimi ushtarak “nëse është i nevojshëm”.
Ai paralajmëroi se Netanyahu “mund të ndërmarrë veprime ushtarake jo vetëm për të arritur fitore, por vetëm për t’u shërbyer qëllimeve zgjedhore”.
“Kjo ka të bëjë me ushtarët tanë. Nëse ndërmerret një veprim ushtarak, ai duhet të bëhet vetëm për qëllim vendimmarrjeje. Është e papranueshme të ndërmerren veprime ushtarake për qëllime zgjedhore”, tha Lieberman, kreu i partisë Yisrael Beytenu, pa specifikuar natyrën apo vendndodhjen e ndonjë veprimi të mundshëm ushtarak.
Paralajmërimi i tij erdhi pas kërcënimeve të përsëritura nga Netanyahu “për të ndryshuar fytyrën e Lindjes së Mesme” dhe për ta bërë Izraelin një “superfuqi” rajonale.
Koalicioni qeverisës i Izraelit paraqiti të mërkurën në mbrëmje një projektligj për shpërndarjen e Knessetit mes krizës për rekrutimin e hebrenjve ultra-ortodoksë Haredi, në një lëvizje që shihet si përpjekje për të penguar një hap të ngjashëm nga opozita.
Zgjedhjet e përgjithshme janë planifikuar të mbahen në tetor.