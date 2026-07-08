Udhëheqësi i Koresë së Veriut nderon themeluesin e vendit në 32-vjetorin e vdekjes së tij

Amir Latif Arain
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Udhëheqësi i Koresë së Veriut, Kim Jong Un, ka vizituar mauzoleun e themeluesit të vendit, Kim Il-sung, për të shënuar 32-vjetorin e vdekjes së tij, transmeton Anadolu.
Sipas Agjencisë Qendrore Koreane të Lajmeve, Kim i bëri homazhe gjyshit të tij në mesnatë në Pallatin e Diellit Kumsusan, ku ndodhen trupat e balsamosur të Kim Il-sung dhe djalit të tij, Kim Jong-il, babait të udhëheqësit actual, të vendosur për nderim publik.
I shoqëruar nga zyrtarë të lartë, Kim bëri përkulje para statujave të dy ish-udhëheqësve, duke u lutur për “pavdekësinë” e tyre.
Kim Il-sung ndërroi jetë më 8 korrik të vitit 1994 në moshën 82-vjeçare, ndërsa Kim Jong-il më 17 dhjetor të vitit 2011 në moshën 69-vjeçare.
Të dy udhëheqësit ndërruan jetë nga sulmi në zemër.