Turqit u sollën gëzim fëmijëve albino në Tanzani gjatë sezonit të festave

Fırat Taşdemir
29 Maj 2026•Përditësim: 29 Maj 2026
Si pjesë e programit të kurbanit me ndërmjetësim, organizatat joqeveritare turke (OJQ) në Tanzani u sollën gëzim fëmijëve albino, të cilët përballen me diskriminim për shkak të pamjes së tyre, raporton Anadolu.
Përmes Fondacionit "Gumus Hilal", filantropët në Turqi ndërtuan dy klasa për fëmijët albino në kampusin e një jetimoreje në Tanga. Zona, ku jetojnë afërsisht 130 fëmijë albino, vizitohet rregullisht nga OJQ-të me origjinë turke nga Turqia dhe Evropa.
Fëmijëve albino, lëkura e të cilëve është e ndjeshme ndaj diellit, shpesh u jepen dhurata të tilla si kapele, krem kundër diellit dhe syze dielli si dhe veshje, lodra, ushqim dhe materiale shkrimi.
Jetimorja albino ishte gjithashtu një nga vendet më të frekuentuara për shumë OJQ në Tanzani që merrnin pjesë në programin e sakrificës me ndërmjetësim. Shoqata e Fëmijëve "Iyilikhane" u solli gëzim fëmijëve duke shpërndarë veshje.
Vullnetarët e shoqatës, të cilët i veshën personalisht fëmijët, shpërndanë gjithashtu ushqim në jetimore. Një ekip nga Fondacioni Turk i Çështjeve Fetare vizitoi gjithashtu jetimoren dhe dorëzoi mish sakrifice për fëmijët albino.
- Ata mbahen nën mbrojtje
Fëmijët albino, të lindur "të bardhë" për shkak të mungesës së një pigmenti në trupat e tyre, përballen me diskriminim radikal dhe dhunë në disa pjesë të Tanzanisë për shkak të pamjes së tyre të ndryshme.
Që në moshë të re, këta fëmijë janë në shënjestër të magjistarëve dhe individëve me besime të devijuara, përballen me kërcënime me vdekje, rrëmbehen me besimin se sjellin fat të mirë dhe u amputohen gjymtyrët.
Fëmijët albino, të përjashtuar nga shoqëria, mbahen nën mbrojtjen e shtetit.