Turqia synon të ndërtojë markën "havjari turk", ndërsa eksportet e prodhimeve të detit shënojnë rekord

Hülya Ömür Uylaş
22 korrik 2026•Përditësim: 22 korrik 2026
Turqia synon të zgjerojë kultivimin e midhjeve dhe të krijojë markën "havjari turk" për t'u bërë prodhues i madh global i havjarit, tha një zyrtar i lartë i Ministrisë së Bujqësisë dhe Pyjeve.
Drejtori i përgjithshëm i peshkimit dhe akuakulturës, Turgay Turkyilmaz tha për Anadolu se prodhimi rekord i ushqimeve të detit në vend është përkthyer në rritje të fortë të eksporteve.
"Prodhimi i ushqimeve të detit të Turqisë arriti një rekord prej 1.037 milionë tonë vitin e kaluar, me 627 mijë tonë të ardhur nga akuakultura dhe 410 mijë tonë nga kapja e egër", tha ai.
Akuakultura tani përbën 60 për qind të prodhimit total, duke reflektuar rolin në rritje të sektorit, shtoi Turkyilmaz.
Eksportet e ushqimeve të detit arritën në 288 mijë tonë me vlerë 2.25 miliardë dollarë në 2025, duke gjeneruar një tepricë të tregtisë së jashtme prej gati 1.9 miliardë dollarësh, tha ai.
"Momenti pozitiv ka vazhduar në vitin 2026. Në gjashtë muajt e parë të këtij viti, eksportet tona u rritën me 13 për qind nga viti në vit për të arritur në 1.1 miliardë dollarë. Ne synojmë të arrijmë të paktën 2.4 miliardë dollarë eksporte deti deri në fund të vitit", tha ai.