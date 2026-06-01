Turqia reagon ndaj bastisjes së xhamisë Al-Aksa nga ekstremistët izraelitë

Sümeyye Dilara Dinçer
01 Qershor 2026•Përditësim: 01 Qershor 2026
Turqia dënoi ashpër bastisjen e xhamisë Al-Aksa nga ekstremistët izraelitë, ngritjen e flamurit izraelit dhe këndimin e himnit kombëtar, transmeton Anadolu.
Ministria e Punëve të Jashtme e Turqisë lëshoi një deklaratë me shkrim në lidhje me bastisjen e xhamisë Al-Aksa nga grupet ekstremiste izraelite.
"Ne dënojmë në mënyrën më të ashpër bastisjen e xhamisë Al-Aksa nga grupet ekstremiste izraelite nën mbrojtjen e forcave të sigurisë izraelite dhe veprimet provokuese që ata kryen, përfshirë ngritjen e flamurit izraelit dhe këndimin e himnit kombëtar", thuhet në deklaratë.
Deklarata vë në dukje se këto veprime që synojnë minimin e statusit historik dhe ligjor të Kudsit, veçanërisht xhamisë Al-Aksa, përbëjnë shkelje të qartë të ligjit ndërkombëtar dhe rrezikojnë thellimin e mëtejshëm të paqëndrueshmërisë në rajon.
"Përballë këtyre provokimeve dhe shkeljeve të rrezikshme nga Izraeli pushtues kundër vendeve të shenjta muslimane dhe të krishtera, ne përsërisim thirrjen tonë për komunitetin ndërkombëtar që të rrisë presionin mbi Izraelin", theksohet mes tjerash në deklaratën e ministrisë turke.