Turqia: Propozimi i NATO-s për tubacionin e karburantit do të forcojë krahun lindor të aleancës

Esra Tekin
20 Maj 2026•Përditësim: 20 Maj 2026
Turqia ka deklaruar se projekti i saj i propozuar i tubacionit të karburantit ushtarak, i paraqitur në NATO, është pjesë e një pakete më të gjerë të hartuar për të forcuar furnizimin me energji për aleatët në krahun lindor, raporton Anadolu.
Zyrtarët e Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare gjatë konferencës javore për media thanë se Projekti i Tubacionit të Karburantit të NATO-s do të financohet përmes fondeve të përbashkëta të aleancës dhe se puna për miratimin e paketës është aktualisht duke vazhduar brenda NATO-s.
Projekti u përshkrua si i rëndësishëm në dritën e zhvillimeve të fundit në Ngushticën e Hormuzit, pasi mund të reduktojë varësinë e NATO-s nga transporti detar i karburantit, duke përmirësuar njëkohësisht qëndrueshmërinë e karburantit dhe ndërveprimin midis aleatëve.
"Projekti ynë është pesë herë më efektiv nga ana e kostos sesa alternativat e tij dhe nëse miratohet do të bëhet funksional në një periudhë shumë më të shkurtër", tha ministria turke pas konferencës për media.
“Nëse ky tubacion zbatohet, fondet e përbashkëta të NATO-s, të cilat përbëhen nga kontributet e paguara nga aleatët, do të përdoren ekonomikisht dhe në mënyrë efektive”, shtoi ajo.
- Gjermania do të bëjë rotacionin e sistemit "Patriot" në Turqi
Duke folur për sistemet e mbrojtjes ajrore të vendosura në Turqi, zyrtarët thanë se çështja po koordinohet me vendet aleate dhe rishikohet rregullisht në përputhje me mjedisin aktual të sigurisë.
Përveç sistemit spanjoll të mbrojtjes ajrore "Patriot" që është vendosur tashmë në Turqi, NATO caktoi dy sisteme shtesë "Patriot" pas konfliktit që përfshinte SHBA-në, Izraelin dhe Iranin.
Sipas ministrisë turke, një nga këto sisteme do të bëhet me rotacion nga Gjermania. Rrotacioni pritet të përfundojë në qershor dhe sistemi është planifikuar të mbetet në detyrë për rreth gjashtë muaj.
- Turqia thekson rolin e saj strategjik në sigurinë evropiane
Zyrtarët gjithashtu theksuan rolin e Turqisë si një aleat kyç i NATO-s, duke përmendur forcat e saj të armatosura me përvojë, pozicionin aktiv brenda aleancës, industrinë e mbrojtjes në rritje dhe vendndodhjen strategjike midis Evropës, Detit të Zi, Kaukazit dhe Lindjes së Mesme.
Zyrtarët thanë se vendet evropiane po e njohin gjithnjë e më shumë rolin strategjik të Turqisë në të ardhmen e arkitekturës evropiane të sigurisë dhe po i kushtojnë rëndësi më të madhe thellimit të bashkëpunimit në mbrojtje, siguri dhe çështje strategjike.