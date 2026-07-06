Turqia përgatit limuzina Togg me porosi për udhëheqësit e Samitit të NATO-s në Ankara

Hüseyin Cem Dağıstanlı
06 korrik 2026•Përditësim: 06 korrik 2026
Dhjetë versione limuzinash të dizenjuara posaçërisht të automjeteve Togg të prodhuara në vend të Turqisë janë përgatitur për të transportuar udhëheqësit gjatë Samitit të 36-të të Krerëve të Shteteve dhe Qeverive të NATO-s në Ankara, transmeton Anadolu.
Ndërsa përgatitjet vazhdojnë përpara samitit, limuzinat Togg T10X të personalizuara i janë shtuar flotës së protokollit. Automjetet, të shfaqura jashtë vendit "ATO Congressium", përfshijnë modele me ngjyrat kombëtare të kuqe dhe të bardha të Turqisë si dhe versione të dizenjuara posaçërisht të zbukuruara me tone bruzi dhe motive tradicionale.
Limuzinat pritet të operojnë në rrugë me distanca të shkurtra brenda vendit të samitit me shpejtësi prej rreth 50 kilometrash në orë. Ato gjithashtu pritet të ofrojnë transport të kontrolluar përgjatë rrugëve të caktuara të protokollit gjatë gjithë samitit.