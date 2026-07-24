Turqia nxit startup-et e teknologjisë së pastër përpara COP31

Zeynep Duyar
24 korrik 2026•Përditësim: 24 korrik 2026
Këshilli i Kërkimit Shkencor dhe Teknologjik i Turqisë (TUBITAK) ka nisur nisma të reja për të mbështetur startup-et e teknologjisë së pastër përpara Konferencës së OKB-së për Ndryshimet Klimatike (COP31), të cilën vendi do ta presë në Antalya në nëntor.
COP31 do të zhvillohet në qytetin turistik mesdhetar nga 9 deri në 20 nëntor, duke bashkuar qeveritë për të çuar përpara bashkëpunimin për veprimin ndaj klimës, reduktimin e emetimeve, tranzicionin e energjisë së pastër dhe financimin e klimës.
Sipas informacioneve të marra nga Anadolu, TUBITAK ka zgjeruar mbështetjen e tij për energjinë e pastër, teknologjitë e pastra dhe transformimin e gjelbër përmes një sërë thirrjesh të reja financimi dhe programesh përshpejtuese që synojnë të ndihmojnë startup-et inovative të komercializojnë teknologjitë e tyre dhe të tërheqin investime.
Iniciativat bazohen në programet mbështetëse të nisura në fillim të këtij viti, me të fundit të fokusuar në fazën e dytë të Programit Global të Inovacionit Cleantech (GCIP), i zbatuar nga TUBITAK në bashkëpunim me Organizatën e Zhvillimit Industrial të OKB-së (UNIDO) dhe disa ministri të qeverisë.
Faza e dytë synon të transformojë zgjidhjet e teknologjisë së pastër në biznese të gatshme për treg përmes programeve të përshpejtuesit, vlerësimit të teknologjisë dhe aktiviteteve të gatishmërisë për investime. Aplikimet për Përshpejtuesin GCIP "Turqia 2026" dhe Përshpejtuesin Gjithëpërfshirës të Tranzicionit të Gjelbër 2026 do të qëndrojnë të hapura deri më 3 gusht.
Fillesat që zhvillojnë zgjidhje në efiçencën e energjisë, energjinë e rinovueshme, valorizimin e mbetjeve, efikasitetin e ujit, ndërtesat e gjelbra, transportin e qëndrueshëm dhe materialet dhe kimikatet e avancuara kanë të drejtë të aplikojnë.
Programet përshpejtuese do t'i ndihmojnë pjesëmarrësit të forcojnë teknologjitë dhe modelet e tyre të biznesit, të vërtetojnë produktet e tyre dhe të përgatiten për investime dhe hyrje në tregjet vendase dhe ndërkombëtare.
TUBITAK do të ofrojë gjithashtu mbështetje të dedikuar për startup-et e teknologjisë së pastër të udhëhequr nga gratë, me fituesit në katër kategori që marrin nga 300 mijë lira turke secila, së bashku me mbështetjen e gatishmërisë për investime.