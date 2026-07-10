Turqia nënshkruan kontrata të reja prodhimi në seri për sistemet e mbrojtjes ajrore "Hisar"

Mücahithan Avcıoğlu
10 korrik 2026•Përditësim: 10 korrik 2026
Turqia ka nënshkruar kontrata shtesë prodhimi në seri me kompanitë kryesore të mbrojtjes Aselsan dhe Roketsan për sistemet e mbrojtjes ajrore "Hisar-A" dhe "Hisar-O", për arkitekturën e mbrojtjes ajrore me shumë shtresa të vendit, tha sot Haluk Gorgun, kreu i Sekretariatit të Industrive të Mbrojtjes të vendit, transmeton Anadolu.
Kontratat u nënshkruan në përputhje me vendimet e miratuara nga Komiteti Ekzekutiv i Industrisë së Mbrojtjes të Turqisë më 18 shkurt, tha Sekretari i Industrive të Mbrojtjes, Gorgun në një deklaratë në platformën turke të mediave sociale NSosyal.
“Një ditë e rëndësishme në mbrojtjen e Qiellit të Atdheut”, tha Gorgun duke shtuar se Turqia është e vendosur të përforcojë arkitekturën e saj të mbrojtjes ajrore me shumë shtresa nën vizionin e saj të "Kupolës së Çelikut" dhe angazhimet brenda NATO-s.
Ai theksoi se industria e mbrojtjes e Turqisë ka zhvilluar një ekosistem prej më shumë se 4.000 kompanish të afta për të përmbushur kërkesat e avancuara të mbrojtjes të vendit. Sektori gjithashtu punëson rreth 100 mijë inxhinierë dhe teknikë, me një moshë mesatare nën 34 vjeç, shtoi ai.
"Çdo projekt vendas dhe kombëtar i zbatuar nën koordinimin e presidencës sonë siguron që burimet tona të mbeten brenda vendit, mbështet punësimin dhe kontribuon në rritjen e kapaciteteve tona industriale", tha Gorgun.
Aselsan njoftoi veçmas se kishte nënshkruar një kontratë me vlerë rreth 1.47 miliardë euro (1.68 miliardë dollarë) me Sekretariatin e Industrive të Mbrojtjes për prodhim shtesë sipas programeve të vazhdueshme të mbrojtjes ajrore.
Kompania tha në një paraqitje në Platformën e Zbulimit Publik të Turqisë se marrëveshja pritej të kishte një ndikim pozitiv në të ardhurat e saj. Ai nuk zbuloi një orar të dorëzimit ose nuk specifikoi sistemet e mbuluara nga e gjithë kontrata.
Familja "Hisar" u zhvillua nën koordinimin e Sekretariatit të Industrisë së Mbrojtjes përmes bashkëpunimit midis Aselsan dhe Roketsan ndërsa kokat e raketave u zhvilluan nga instituti kërkimor i mbrojtjes i Turqisë Tubitak Sage.
"Hisar-A" është projektuar kryesisht për të mbrojtur njësitë e lëvizshme dhe të blinduara kundër kërcënimeve në lartësi të ulët ndërsa "Hisar-O" ofron mbrojtje në lartësi mesatare dhe mbrojtje ajrore rajonale.
Sistemet janë krijuar për të kundërshtuar kërcënimet duke përfshirë avionët luftarakë, helikopterët, raketat e lundrimit, raketat ajër-tokë dhe dronët e armatosur ose të paarmatosur. Varianti "Hisar-A+" ka rreze të kapjes së objektivit deri në 15 kilometra ndërsa "Hisar-O+" mund të përfshijë objektiva në distanca deri në 25 kilometra.
Aselsan, kompania më e madhe turke e elektronikës së mbrojtjes, zhvillon teknologji në fusha, përfshirë mbrojtjen ajrore dhe raketore, radarët, luftën elektronike, komunikimet ushtarake, elektro-optikën dhe sistemet e komandës dhe kontrollit.