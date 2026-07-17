Turqia mirëpret numër rekord prej mbi 750 mijë pasagjerësh të kroçerave në gjysmën e parë të vitit

Mertkan Oruç
17 korrik 2026•Përditësim: 17 korrik 2026
Turqia mirëpriti një numër rekord prej 756.455 pasagjerësh të kroçerave në gjashtëmujorin e parë të vitit, shifra më e lartë për këtë periudhë në 16 vitet e fundit, sipas të dhënave të Drejtorisë së Përgjithshme të Çështjeve Detare pranë Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës, transmeton Anadolu.
Shifrat nënvizojnë rimëkëmbjen e vazhdueshme të vendit si një destinacion i rëndësishëm për kroçerat pas pandemisë COVID-19, e cila ndërpreu rëndë udhëtimet detare në mbarë botën gjatë viteve 2020 dhe 2021.
Numri i pasagjerëve u rrit nga 55.817 në gjysmën e parë të vitit 2022 në 482.925 në vitin 2023 dhe 574.509 në vitin 2024. Rekordi i mëparshëm për gjashtëmujorin e parë ishte 732.302 pasagjerë, i regjistruar vitin e kaluar.
Gjithsej 488 anije kroçerash u ankoruan në portet turke gjatë periudhës janar-qershor.
Kusadasi mbeti destinacioni më i frekuentuar për kroçerat në vend, duke pritur 204 anije, e ndjekur nga Stambolli me 93 mbërritje.
Portet e Egjeut, Bodrum, Çesme dhe Marmaris, plotësuan pesëshen e parë, duke pritur përkatësisht 36, 27 dhe 20 anije kroçerash.