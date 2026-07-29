Turqia mbështet përpjekjet e OKB-së për Qipron, fajëson qëndrimin e Qipros Greke për ngërçin

Gizem Nisa Çebi Demir
29 korrik 2026•Përditësim: 29 korrik 2026
Turqia mirëpriti të mërkurën përpjekjet e Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së, Antonio Guterres, për të avancuar dialogun për Qipron, por tha se perspektivat për një zgjidhje mbeten të bllokuara nga ajo që e përshkroi si “qëndrim i pakompromis” i palës greke qipriote, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të lëshuar nga zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Oncu Keceli, në përgjigje të komenteve të Guterresit pas takimit trepalësh me liderët lidhur me ishullin, ministria vlerësoi angazhimin e shefit të OKB-së që nga marrja e detyrës dhe shprehu mbështetjen për procesin e bashkëpunimit të nisur në vitin 2025.
“Ne vlerësojmë përpjekjet e bëra nga Shkëlqesia e Tij Antonio Guterres, Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, për çështjen e Qipros që nga fillimi i mandatit të tij”, thuhet në deklaratë.
Ministria tha se, në mungesë të një terreni të përbashkët mes dy palëve, prioritizimi i përparimit në fushat kryesore të bashkëpunimit në kuadër të procesit të udhëhequr nga OKB-ja do të ndihmonte në ndërtimin e besimit.
Në të njëjtën kohë, Ankaraja argumentoi se një zgjidhje do të mbetet e paarritshme nëse Administrata Greke Qipriote nuk ndryshon qëndrimin e saj dhe nuk ndalon veprimet që minojnë sigurinë rajonale.
“Shfrytëzojmë këtë mundësi për të përsëritur se modelet e zgjidhjes që janë provuar dhe shteruar gjatë dekadave i përkasin së kaluarës”, thuhet në deklaratë.
Duke rikonfirmuar qëndrimin afatgjatë të Turqisë, ministria tha se, si mëmëdhe dhe shtet garantues, ajo beson se “një zgjidhje e drejtë, gjithëpërfshirëse dhe e qëndrueshme për çështjen e Qipros mund të arrihet mbi bazën e realiteteve në ishull dhe duke u mbështetur në barazinë sovrane dhe statusin e barabartë ndërkombëtar të popullit turk qipriot”.
Deklarata gjithashtu përsëriti “mbështetjen e plotë të Turqisë për Republikën Turke të Qipros Veriore dhe popullin turk qipriot”.
Këto komente erdhën në përgjigje të deklaratave të Guterresit pas një takimi trepalësh me liderët e ishullit, ndërsa përpjekjet e ndërmjetësuara nga OKB-ja për të nxitur bashkëpunimin dhe për të ringjallur dialogun mbi mosmarrëveshjen disa dekada të vjetër për Qipron vazhdojnë.