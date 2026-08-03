Turqia, Katari dhe Egjipti dënojnë ashpër shkeljet izraelite në Gaza

Tuğba Altun
03 gusht 2026•Përditësim: 03 gusht 2026
Turqia, Katari dhe Egjipti dënuan ashpër, përmes një deklarate të përbashkët, shkeljet izraelite në Gaza që shkaktojnë viktima civile dhe përbëjnë shkelje të hapur të së drejtës ndërkombëtare, transmeton Anadolu.
Si vende ndërmjetësuese, Turqia, Katari dhe Egjipti publikuan një deklaratë të përbashkët lidhur me shkeljet e vazhdueshme të Izraelit në Gaza.
Sipas deklaratës, Turqia, Katari dhe Egjipti, si vende ndërmjetësuese, dënuan ashpër dhe denoncuan shkeljet e vazhdueshme izraelite në Rripin e Gazës, veçanërisht ato që kanë në shënjestër institucionet shëndetësore dhe infrastrukturën mjekësore, që shkaktojnë viktima civile, përfshirë gra dhe fëmijë, dhe që përbëjnë shkelje të hapur të së drejtës ndërkombëtare dhe të së drejtës ndërkombëtare humanitare.
Ndërmjetësuesit theksuan se vazhdimi i këtyre shkeljeve, veçanërisht pasi Hamasi dhe grupet palestineze njoftuan se kishin pranuar udhërrëfyesin, sidomos dispozitën për kufizimin e armëve, përbën shkelje të marrëveshjes dhe minon përpjekjet për zbatimin e fazës së dytë të saj. Ata nënvizuan se Izraeli duhet të respektojë të gjitha detyrimet e tij sipas së drejtës ndërkombëtare dhe të zbatojë plotësisht angazhimet e marra në kuadër të marrëveshjes së armëpushimit.
Gjithashtu, ndërmjetësuesit paralajmëruan se këto shkelje rrezikojnë procesin e uljes së tensioneve dhe e përkeqësojnë edhe më tej vuajtjen e civilëve në Rripin e Gazës.
Ndërmjetësuesit përsëritën thirrjen e tyre për garantimin e mbrojtjes së plotë të civilëve, institucioneve shëndetësore dhe personelit humanitar, si dhe për sigurimin e dërgimit të pandërprerë të ndihmës humanitare dhe furnizimeve mjekësore në të gjithë Rripin e Gazës.
Ata i bënë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të marrë përgjegjësi dhe të ushtrojë presionin e nevojshëm ndaj Izraelit për të përmbushur detyrimet e tij sipas së drejtës ndërkombëtare dhe marrëveshjes së armëpushimit, në mënyrë që të mundësohet përfundimi i planit të paqes të presidentit amerikan Donald Trump. Ndërmjetësuesit rikujtuan se Trump e kishte cilësuar arritjen e konsensusit për udhërrëfyesin e fazës së dytë si një "marrëveshje historike".
Ndërmjetësuesit theksuan se duhet të parandalohet pengimi i përpjekjeve që synojnë arritjen e një armëpushimi të përhershëm në Rripin e Gazës dhe një procesi të qëndrueshëm të uljes së tensioneve, i cili do t'i jepte fund vuajtjeve humanitare.