Turqia kap 10 të dyshuar të DEASH-it në Siri, përfshirë një person të lidhur me sulmin në stacionin e trenit në Ankara

Fatma Zehra Solmaz
23 Maj 2026•Përditësim: 23 Maj 2026
Organizata Kombëtare e Inteligjencës e Turqisë (MIT) ka bërë të ditur se 10 të dyshuar të DEASH-it janë kapur në Siri në një operacion të përbashkët me inteligjencën siriane, raporton Anadolu.
Sipas burimeve të sigurisë, ndër të dyshuarit e kapur është edhe një person i lidhur me sulmin e vitit 2015 në stacionin e trenit në Ankara.
Detaje të mëtejshme mbi operacionin nuk ishin menjëherë të disponueshme.
Sulmi me bombë në stacionin e trenit në Ankara në vitin 2015 vrau më shumë se 100 persona.