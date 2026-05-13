Turqia ka përfunduar përgatitjet për fillimin e tregtisë së drejtpërdrejtë me Armeninë

Asiye Latife Yılmaz
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Ministria e Jashtme turke tha të mërkurën se Turqia ka përfunduar përgatitjet për të nisur tregtinë direkte me Armeninë, si pjesë e procesit të vazhdueshëm të normalizimit midis dy vendeve, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Oncu Keceli, tha se përgatitjet u finalizuan që nga e hëna, sipas masave të ndërtimit të besimit të zbatuara që nga viti 2022.
"Përgatitjet burokratike në lidhje me fillimin e tregtisë direkte midis vendit tonë dhe Armenisë kanë përfunduar që nga 11 maji 2026", tha Keceli në një deklaratë të lëshuar nga ministria.
Ai vuri në dukje se përpjekjet teknike dhe burokratike që synojnë hapjen e kufirit të përbashkët midis dy vendeve janë ende duke vazhduar.
Marrëveshja e re lejon që destinacioni përfundimtar ose pika e nisjes për mallrat që udhëtojnë nga Turqia në Armeni nëpërmjet një vendi të tretë, ose anasjelltas duke përdorur të njëjtën rrugë, të listohet si "Armenia/Turqi", sipas deklaratës.
Keceli tha se Turqia do të vazhdojë të kontribuojë në zhvillimin e marrëdhënieve ekonomike dhe bashkëpunimin më të gjerë rajonal në dobi të të gjitha vendeve dhe popujve në Kaukazin Jugor.
“Nën dritën e mundësisë historike të shfrytëzuar për të forcuar paqen dhe prosperitetin e qëndrueshëm në Kaukazin Jugor, Turqia do të vazhdojë të kontribuojë në avancimin e marrëdhënieve ekonomike dhe bashkëpunimit në rajon”, shtoi ai.