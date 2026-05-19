Turqia feston 19 majin, Ditën e Përkujtimit të Ataturkut dhe Ditën e Rinisë dhe Sportit

Büşra Nur Çakmak
19 Maj 2026•Përditësim: 19 Maj 2026
Turqia feston sot Ditën e Përkujtimit të Ataturkut, Ditën e Rinisë dhe Sportit, një ngjarje historike që shënon fillimin e Luftës së Pavarësisë së vendit, transmeton Anadolu.
19 maji 1919 ishte dita kur Mustafa Kemal Ataturk, themeluesi i Republikës së Turqisë mbërriti në qytetin Samsun të Detit të Zi nga Stambolli për të nisur luftën që, katër vjet më vonë, do ta transformonte kombin në Turqinë moderne.
Ataturku u caktua në postin e Inspektorit të Përgjithshëm të Ushtrive Osmane në Anadoll kur Stambolli, atëherë kryeqyteti i Perandorisë Osmane, ishte nën pushtimin e forcave aleate. Ai veproi kundër urdhrave të dhënë nga autoritetet osmane dhe filloi lëvizjen që më vonë u bë Lufta e Pavarësisë.
Ai i kushtoi shumë rëndësi datës kur shkeli në Samsun dhe e konsideroi 19 majin si ditëlindjen e tij kur iu kërkua të jepte një datë të saktë lindjeje.
Në vitin 1938, Ataturku ia kushtoi 19 majin të rinjve të kombit turk si Ditën e Rinisë dhe Sportit, një festë kombëtare që i sheh të rinjtë të marrin pjesë në aktivitete sportive dhe kulturore me ceremoni zyrtare të mbajtura në të gjithë vendin.
Të rinjtë e festojnë këtë ditë duke vizituar Anitkabirin, mauzoleun e Ataturkut në Ankara si dhe duke organizuar aktivitete sportive dhe kulturore.
Në një mesazh të ndarë në platformën turke të mediave sociale NSosyal, presidenti Recep Tayyip Erdogan përgëzoi të gjithë të rinjtë që jetojnë në Turqi dhe jashtë saj. "Përkujtoj me respekt Gazi Mustafa Kemal Ataturkun, Komandantin e Përgjithshëm të Luftës sonë Kombëtare, bashkëluftëtarët e tij dhe anëtarët heroikë të ushtrisë sonë, të njohur si Vatra e Profetit", tha ai.
"I kujtoj me mëshirë martirët tanë që sakrifikuan jetën e tyre për kombin tonë dhe u uroj veteranëve tanë një jetë të shëndetshme dhe të begatë", shtoi presidenti Erdogan.
Veçmas, ministri i Rinisë dhe Sporteve, Osman Askin Bak dhe delegacioni i tij shoqërues, i përbërë nga zëvendësministra, drejtorë të përgjithshëm, sportistë, pjesëmarrës të të rinjve dhe zyrtarë të tjerë, vizituan Anitkabirin.
Pasi ministri Bak vendosi një kurorë të zbukuruar me karafil të kuq dhe të bardhë me fjalët "Ministria e Rinisë dhe Sporteve" në mauzole, u mbajt një minutë heshtje, e ndjekur nga intonimi i himnit kombëtar turk.
Bak nënshkroi gjithashtu Librin Përkujtimor të Anitkabir-it, duke shkruar: "19 Maji, hapi i parë drejt çlirimit, simbolizon rezistencën e kombit tonë kundër shtypjes, rilindjen e tij dhe vendosmërinë e tij për pavarësi. Kjo trashëgimi e shenjtë që ju ia besuat të rinjve turq vazhdon të jetojë edhe sot me të njëjtin besim, frymë dhe drejtim".