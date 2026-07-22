Turqia dhe Siria synojnë vëllim tregtar dypalësh prej 10 miliardë dollarësh

Gökhan Ergöçün
22 korrik 2026•Përditësim: 22 korrik 2026
Ministri turk i Tregtisë, Omer Bolat njoftoi se Turqia dhe Siria synojnë të arrijnë vëllim tregtar dypalësh prej 10 miliardë dollarësh sa më shpejt të jetë e mundur, transmeton Anadolu.
Bolat zhvilloi një takim me kreun e Autoritetit të Doganave dhe Kalimeve Kufitare Siriane, Qutayba Badawi në margjinat e Forumit të Tregtisë së Lirë dhe Industriale të Sirisë dhe Forumit të Investimeve në Ministrinë e Tregtisë në Ankara, shkroi ai sot në platformën e mediave sociale turke NSosyal.
Vëllimi i tregtisë dypalëshe midis dy vendeve arriti një kulm historik prej 3.7 miliardë dollarësh në vitin 2025.
Bolat theksoi vendosmërinë e dy vendeve për të rritur këtë vëllim në objektivin prej 10 miliardë dollarësh të vendosur nga presidentët e të dy vendeve përmes përpjekjeve të përbashkëta.
Ministri ndau pritshmëri për rishikimin e detyrimeve doganore, përshpejtimin e proceseve të Komitetit të Përbashkët të Doganave dhe forcimin e bashkëpunimit në portat kufitare.
Turqia synon të mobilizojë potencialin e plotë tregtar përgjatë të gjitha linjave kufitare, veçanërisht në Gaziantep dhe Halep.
Vendi do të vazhdojë të punojë në kontakt dhe bashkëpunim të ngushtë me palën siriane për të forcuar integrimin ekonomik, i cili formon themelin më të fortë për paqen, stabilitetin dhe mirëqenien sociale në rajon.