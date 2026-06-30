Turqia dhe Norvegjia theksojnë unitetin e NATO-s dhe paqen rajonale para samitit në Ankara

Kryetari i Parlamentit të Norvegjisë, Masud Gharahkhani tha se Turqia dhe Norvegjia po përmbushin përgjegjësitë e tyre brenda NATO-s përpara Samitit të Liderëve të NATO-s, i cili do të mbahet javën e ardhshme në Ankara, raporton Anadolu.
"Javën e ardhshme do të diskutojmë mbi çështje të rëndësishme. Turqia dhe Norvegjia po bëjnë pjesën e tyre. Duam të besojmë se të gjithë aleatët po bëjnë të njëjtën gjë", tha Gharahkhani në një konferencë të përbashkët për media me kryetarin e Kuvendit të Madh Popullor të Turqisë, Numan Kurtulmus, në parlamentin në Ankara.
Gharahkhani tha se gjatë takimit të tyre diskutuan për çështje kyçe, përfshirë përgatitjet për Samitin e Liderëve të NATO-s që do të mbahet në Ankara më 7-8 korrik. Duke theksuar rolin e Turqisë në aleancë, ai e përshkroi vendin si një aleat të rëndësishëm të NATO-s me një nga forcat e armatosura më të mëdha të aleancës dhe vuri në dukje investimet e saj në mbrojtje.
Nga ana e tij, Numan Kurtulmus tha se Samiti i Liderëve të NATO-s javën e ardhshme në Ankara pritet të jetë një takim i rëndësishëm që mbahet në një kohë kur NATO po kalon një "periudhë historike", ekuilibrat globalë po ndryshojnë dhe po shfaqen ide të reja për formimin e një rendi të ri botëror.
Duke rikujtuar se homologu i tij norvegjez mori pjesë në Samitin Parlamentar të NATO-s në Stamboll, Kurtulmus tha se shkëmbyen pikëpamje mbi rritjen e rreziqeve të sigurisë në Evropë, paqëndrueshmërinë rajonale dhe ndryshimet në politikën globale.
Ai shtoi se Turqia dhe Norvegjia vazhdojnë të bashkëpunojnë ngushtë në shumë platforma ndërkombëtare, veçanërisht si aleatë të NATO-s.
Duke theksuar vlerat e përbashkëta midis aleatëve të NATO-s, Gharahkhani tha: "Ne jemi aleatë në NATO. Të drejtat e njeriut, demokracia, liria e shprehjes, liria e mendimit, paqja, prosperiteti, siguria dhe rritja ekonomike do të vazhdojnë të mbeten vlera shumë të rëndësishme midis vendeve tona".
Lidhur me samitin e ardhshëm, Gharahkhani tha se uniteti i NATO-s gjatë periudhave sfiduese mbetet kritik. Ai tha se si Turqia ashtu edhe Norvegjia po punojnë për të përmbushur angazhimet e aleancës, duke shtuar se industria e mbrojtjes në Norvegji vazhdon të rrisë prodhimin.
- "Turqia i sheh sulmet e Izraelit ndaj Libanit dhe Sirisë si shkelje të qarta të së drejtës ndërkombëtare"
Kurtulmus tha se Turqia mbështet bisedimet SHBA-Iran dhe shpreson që negociatat të japin rezultate pozitive, duke theksuar se një zgjidhje paqësore përmes dialogut është jetike si për paqen rajonale ashtu edhe për atë globale.
Ai paralajmëroi kundër provokimeve të mundshme që mund të minojnë procesin, duke thënë: "Është e qartë se Izraeli, i cili ushqehet nga paqëndrueshmëria rajonale, është thellësisht i shqetësuar nga bisedimet e paqes midis SHBA-së dhe Iranit".
"Turqia i sheh sulmet e Izraelit ndaj Libanit dhe Sirisë si shkelje të qarta të së drejtës ndërkombëtare. Rajoni ynë ka nevojë për qetësi dhe paqe dhe ndalimin e agresionit të Izraelit është thelbësor për stabilitetin rajonal", shtoi ai.
- Kryeparlamentari i Turqisë thekson qëndrimin e përbashkët për Palestinën
Kurtulmus tha se ai dhe homologu i tij norvegjez ndanë pikëpamje të përbashkëta për shumë çështje, veçanërisht për Palestinën. Ai tha se si Turqia ashtu edhe Norvegjia mbështesin zgjidhjen me dy shtete dhe besojnë se paqja e qëndrueshme kërkon krijimin e një shteti palestinez plotësisht sovran dhe të pavarur, të bazuar në kufijtë e vitit 1967.
Ai vlerësoi Norvegjinë për njohjen e shtetit të Palestinës në vitin 2024, duke thënë: "Dëshiroj të shpreh edhe një herë vlerësimin tonë për njohjen zyrtare të shtetit të Palestinës nga Norvegjia në vitin 2024".
- Turqia dhe Norvegjia synojnë thellimin e tregtisë dhe bashkëpunimit diplomatik
Gharahkhani tha se Norvegjia synon të zgjerojë tregtinë me Turqinë, veçanërisht në ndërtimin e anijeve, duke përmendur trashëgiminë detare të përbashkët të të dy vendeve. Ai theksoi se energjia është një fushë premtuese për bashkëpunimin e ardhshëm midis dy vendeve.
Ai vlerësoi rolin e Turqisë në lehtësimin dhe zgjidhjen e konflikteve në mbarë botën, veçanërisht përpjekjet e saj ndërmjetësuese në luftën Rusi-Ukrainë. Duke rikujtuar se Norvegjia ka ofruar 9 miliardë dollarë mbështetje për Ukrainën, kryesisht në ndihmë ushtarake, Gharahkhani theksoi domosdoshmërinë e arritjes së paqes.
Nga ana e tij, Kurtulmus tha se Turqia dhe Norvegjia kanë agjenda të rëndësishme të përbashkëta, veçanërisht në tregtinë dypalëshe, duke shtuar se afro 25 mijë shtetas turq që jetojnë në Norvegji shërbejnë si një urë e fortë midis dy vendeve.
Ai shtoi se si Turqia ashtu edhe Norvegjia ndajnë një angazhim të fortë për diplomacinë, ndërmjetësimin dhe zgjidhjen paqësore të konflikteve. Sipas tij, Turqia ka pritur disa takime të mëdha ndërkombëtare këtë vit dhe se do të presë gjithashtu COP31 në nëntor, duke përforcuar rolin e saj si një qendër diplomatike.