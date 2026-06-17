Turqia dhe Mbretëria e Bashkuar diskutojnë modernizimin e marrëveshjes së tregtisë së lirë dhe lidhjet e investimeve

Mücahithan Avcıoğlu
17 qershor 2026•Përditësim: 17 qershor 2026
Ministri turk i Tregtisë, Omer Bolat, ka bërë të ditur se Turqia dhe Mbretëria e Bashkuar kanë diskutuar hapat për thellimin e lidhjeve ekonomike dypalëshe, përfshirë modernizimin e marrëveshjes së tyre të tregtisë së lirë, transmeton Anadolu.
Bolat tha në platformën turke të mediave sociale NSosyal se ishte i "kënaqur" që priti në Ankara ministrin britanik të Shtetit për Tregtinë, Chris Bryantin.
Takimi trajtoi përpjekjet për të forcuar më tej partneritetin ekonomik Turqi-Mbretëri e Bashkuar, marrëdhëniet me Bashkimin Evropian (BE), modernizimin e marrëveshjes së tregtisë së lirë, rritjen e investimeve, bashkëpunimin në industrinë e mbrojtjes, ndërveprimin më të thellë mes komuniteteve të biznesit dhe zhvillimin e projekteve të përbashkëta në vende të treta.
Bolat tha se vëllimi i tregtisë dypalëshe arriti në 24 miliardë dollarë në vitin 2025, duke dëshmuar potencialin e madh të marrëdhënieve mes dy vendeve.
Ai shtoi se Turqia dhe Mbretëria e Bashkuar synojnë të arrijnë objektivin e përbashkët prej 40 miliardë dollarësh në shkëmbimet tregtare pas përfundimit të negociatave për marrëveshjen e tregtisë së lirë, raundi i pestë i të cilave u zhvillua këtë javë.
"Me përfundimin e negociatave për marrëveshjen e tregtisë së lirë, synojmë të arrijmë objektivin tonë të përbashkët prej 40 miliardë dollarësh duke e bërë tregtinë tonë më konkurruese dhe më të integruar", tha Bolat.
Ai shtoi se Turqia do të vazhdojë të shërbejë si një partner i besueshëm dhe një qendër rajonale për kompanitë britanike, falë kapaciteteve të saj prodhuese, pozicionit strategjik dhe infrastrukturës së fuqishme të furnizimit.
Bolat tha se Ankaraja dhe Londra do të vazhdojnë të ndërmarrin hapa të përbashkët për të rritur tregtinë dhe investimet reciproke, për të mbështetur komunitetet e biznesit dhe për të zgjeruar partneritetin ekonomik në fusha të reja.