Turqia dhe Kazakistani nënshkruan 13 marrëveshje gjatë vizitës së presidentit Erdogan në Astana

Özcan Yıldırım
14 Maj 2026•Përditësim: 14 Maj 2026
Turqia dhe Kazakistani kanë nënshkruar 13 marrëveshje që përfshijnë investimet, energjinë, mbrojtjen, arsimin, median dhe infrastrukturën gjatë vizitës së presidentit Recep Tayyip Erdogan në Astana, raporton Anadolu.
Erdogan dhe homologu i tij kazak, Kassym-Jomart Tokayev, mbikëqyrën nënshkrimin e 13 marrëveshjeve mes Turqisë dhe Kazakistanit pas bisedimeve dypalëshe dhe mbledhjes së gjashtë të Këshillit të Bashkëpunimit Strategjik të Nivelit të Lartë Turqi-Kazakistan në Pallatin e Pavarësisë në Astana.
Ndër marrëveshjet e nënshkruara ishte edhe “Deklarata e miqësisë dhe partneritetit të përjetshëm mes Turqisë dhe Kazakistanit”, e nënshkruar drejtpërdrejt nga presidentët Erdogan dhe Tokayev.
Të dy vendet nënshkruan gjithashtu një marrëveshje për promovimin dhe mbrojtjen reciproke të investimeve si dhe një marrëveshje që rregullon krijimin, funksionimin dhe aktivitetet e qendrave kulturore mes qeverive turke dhe kazake.
Gjithashtu u nënshkrua një protokoll që ndryshon marrëveshjen për ndihmën juridike në çështjet civile ndërmjet Turqisë dhe Kazakistanit.
- Marrëveshje të tjera
Marrëveshje shtesë përfshinë një program të përbashkët bursash mes Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit të Turqisë dhe Ministrisë së Shkencës dhe Arsimit të Lartë të Kazakistanit si dhe një memorandum mirëkuptimi midis Ministrisë së Arsimit të Kazakistanit dhe Ministrisë së Arsimit Kombëtar të Turqisë për hapjen e dy shkollave të Fondacionit Turk Maarif në Kazakistan.
Qeveria e Kazakistanit dhe TAV Holding nënshkruan një marrëveshje investimi lidhur me aeroportin ndërkombëtar "Almaty" ndërsa Samruk-Kazyna dhe kompania turke "YDA Insaat" nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi për financimin e projekteve të ndërtimit të spitaleve.
Një memorandum mirëkuptimi në fushën e transmetimit radiofonik dhe televiziv u nënshkrua ndërmjet Kompleksit Televiziv dhe Radiofonik të Presidentit të Kazakistanit dhe transmetuesit publik turk TRT.
KazMunayGas dhe Korporata Turke e Naftës (TPAO) nënshkruan dy marrëveshje të ndara, përfshirë një marrëveshje bashkëpunimi për shërbimet në fushat naftëmbajtëse dhe një memorandum për zhvillimin e përbashkët të projekteve të naftës dhe gazit.
Qendra Financiare Ndërkombëtare e Astanës dhe Qendra Financiare e Stambollit gjithashtu nënshkruan një memorandum mirëkuptimi. Në sektorin e mbrojtjes, palët nënshkruan një marrëveshje për krijimin e një sipërmarrjeje të përbashkët për prodhimin dhe mirëmbajtjen e mjeteve ajrore pa pilot "ANKA".