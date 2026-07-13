Turqia dhe Egjipti nënshkruajnë letër qëllimi për bashkëpunim në industrinë e mbrojtjes

Mücahithan Avcıoğlu
13 korrik 2026•Përditësim: 13 korrik 2026
Turqia dhe Egjipti nënshkruan një letër qëllimi për të krijuar kornizë për bashkëpunim më të ngushtë në industrinë e mbrojtjes, tha sot shefi i industrisë turke të mbrojtjes Haluk Gorgun, transmeton Anadolu.
Gorgun, sekretari i Industrive Turke të Mbrojtjes, priti ministrin e Mbrojtjes dhe Prodhimit Ushtarak të Egjiptit, gjenerallejtënant Ashraf Salem Zaher dhe delegacionin e tij në kryeqytetin Ankara.
Të dyja palët diskutuan mundësitë e bashkëpunimit në industrinë e mbrojtjes dhe fushat e mundshme për zhvillimin e përbashkët të aftësive, tha Gorgun në një deklaratë në platformën amerikane të mediave sociale X. "Në këtë kontekst, ne nënshkruam një letër qëllimi që do të përcaktojë kornizën e bashkëpunimit tonë në periudhën e ardhshme", tha ai.
Gorgun shtoi se bashkëpunimi më i thellë në industrinë e mbrojtjes midis Turqisë dhe Egjiptit do të kontribuojë në sigurinë rajonale dhe do të forcojë aftësitë e të dy vendeve. Ai falënderoi ministrin egjiptian Zaher dhe delegacionin egjiptian për atë që ai e përshkroi si diskutime produktive.
Më herët gjatë ditës, ministri i Mbrojtjes Kombëtare Turke, Yasar Guler u takua me Zaherin, i cili është gjithashtu komandant i përgjithshëm i Forcave të Armatosura të Egjiptit.