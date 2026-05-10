Turqia dhe Belgjika synojnë horizonte të reja bashkëpunimi në sektorët e mbrojtjes dhe energjisë

Merve Berker
10 Maj 2026•Përditësim: 10 Maj 2026
Turqia dhe Belgjika pritet të eksplorojnë rrugë të reja bashkëpunimi në sektorë kyç, përfshirë mbrojtjen dhe energjinë, gjatë një misioni ekonomik të nivelit të lartë të udhëhequr nga Mbretëresha e Belgjikës Mathilde nga 10 deri më 14 maj, transmeton Anadolu.
Delegacioni pritet të zhvillojë bisedime të gjera ekonomike dhe tregtare që përfshijnë fusha si energjia, industria e mbrojtjes, lidhjet logjistike dhe transporti.
Duke komentuar vizitën, Ambasadori i Turqisë në Bruksel Gorkem Baris Tantekin tha se ky mision shënon një fazë të re në marrëdhëniet dypalëshe.
“Mund të thuhet se kjo vizitë ekonomike, e cila po zhvillohet për herë të parë pas 14 vitesh, përfaqëson fillimin e një faze të re në kushte të ndryshme dhe në kuadër të marrëdhënieve të rinovuara”, tha ai.
Tantekin theksoi se Belgjika, si anëtare themeluese e BE-së dhe aleate në NATO, u qaset marrëdhënieve me Turqinë nga një perspektivë strategjike.
Ai shtoi se delegacioni belg do ta nisë vizitën me vizita në terren në kompanitë e industrisë së mbrojtjes turke në Ankara dhe Stamboll, duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit në këtë sektor.
Misioni do të fokusohet në sektorë strategjikë, përfshirë energjinë, industrinë e mbrojtjes, hapësirën, aviacionin, si dhe logjistikën dhe transportin, të cilët, sipas tij, janë kyç për zhvillimet e ardhshme ekonomike dhe gjeopolitike.
Ai tha se prioritetet e Turqisë përfshijnë avancimin e marrëdhënieve tregtare, ndërtimin e partneriteteve të përbashkëta në vende të treta dhe trajtimin e çështjeve më të gjera si përditësimi i Bashkimit Doganor me BE-në dhe forcimi i integrimit në zinxhirët e vlerës.
Tantekin gjithashtu e përshkroi vizitën si një mundësi të rëndësishme politike për të riformësuar marrëdhëniet me BE-në dhe NATO-n brenda një kuadri më të gjerë strategjik.